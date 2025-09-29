Importanța protejării pădurii Cetățuia. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Ecaterina Condurache (”IașiBike”), la ”Pulsul Zilei” – 29.09.2025.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.

Importanța pădurii Cetățuia pentru pasionații de trasee parcurse cu bicicleta.

Necesitatea supunerii consultării publice a oricărui proiect rod al unei inițiative proprii, valabil și pentru proprietățile private și în cazul schimbării categoriei de folosință a unei păduri.

Posibilitatea defrișării în cazul schimbării categoriei de folosință a unei păduri.

Necesitatea implicării societății civile în susținerea protejării pădurilor.

Ecaterina Condurache, de la Clubul de Ciclism și Ecologie IașiBike.

Mihai Diac, liderul Asociației "Codrii Iașilor" în dialog cu Ecaterina Condurache, de la Clubul de Ciclism și Ecologie IașiBike" astăzi, luni, 29 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la "Pulsul Zilei".

Surse: Ecaterina Condurache, de la Clubul de Ciclism și Ecologie IașiBike”; Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”.