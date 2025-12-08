Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Importanța ciupercilor pentru natură. Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 08.12.2025.

Importanța ciupercilor pentru natură. Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 08.12.2025.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”. Importanța ciupercilor pentru natură.

Importanța ciupercilor pentru natură. Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 08.12.2025.

Publicat de mihaipohoata, 8 decembrie 2025, 11:38


Importanța înțelegerii rolului organismelor în natură și al ciupercilor în formarea și menținerea umidității solului.

Rolul ciupercilor de susținere a vieții copacilor și a plantelor, mai ales în solurile sărace, prin procesul denumit micoriză.

Pericolul culegerii masive a ciupercilor pentru echilibrul vieții în natură.

Importanța rolului ciupercilor în medicină.

Sunt aspectele și adevărurile evidențiate de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, astăzi, luni, 8 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.   

Sursă: Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.

Etichete:
(INTERVIU) Ștefan Orfescu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.12.2025)
Emisiuni duminică, 7 decembrie 2025, 20:07

(INTERVIU) Ștefan Orfescu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.12.2025)

Ștefan Orfescu a lansat „Amintește-mi să uit”, o baladă rock, primul single de pe cel de-al doilea album al său, ce urmează să fie lansat...

(INTERVIU) Ștefan Orfescu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.12.2025)
Activitatea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ține pasul cu timpurile complexe. Dan Constantin și Grigore Radoslavescu în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 15:31

Activitatea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ține pasul cu timpurile complexe. Dan Constantin și Grigore Radoslavescu în matinal cu Adina Șuhan

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este cea mai coerentă și mai numeroasă organizație de breaslă din România, care luptă pentru...

Activitatea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ține pasul cu timpurile complexe. Dan Constantin și Grigore Radoslavescu în matinal cu Adina Șuhan
Avertizări privind pericolele nebănuite din preajma sărbătorilor de iarnă! (Episodul I). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.12.2025.
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 12:49

Avertizări privind pericolele nebănuite din preajma sărbătorilor de iarnă! (Episodul I). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.12.2025.

Ne referim la alergii rezultate din contactul inhalatoriu cu anumite substanțe sau cu animalele de companie dar trebuie să fim clar avertizați și...

Avertizări privind pericolele nebănuite din preajma sărbătorilor de iarnă! (Episodul I). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.12.2025.
#StareaEducației (INTERVIU) Marian Staș, consultant în educație: ”Ar fi sănătos să se facă pilotări de programe școlare alternative. E păcat să începem să proiectăm planuri cadru alternative deștepte și, pe urmă, să le blocăm, să ne înțepenim în restul pașilor, cum ar fi, de pildă, programe școlare care nu sunt suficient de flexibile și de deschise.”
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 11:45

#StareaEducației (INTERVIU) Marian Staș, consultant în educație: ”Ar fi sănătos să se facă pilotări de programe școlare alternative. E păcat să începem să proiectăm planuri cadru alternative deștepte și, pe urmă, să le blocăm, să ne înțepenim în restul pașilor, cum ar fi, de pildă, programe școlare care nu sunt suficient de flexibile și de deschise.”

Ministerul Educației a publicat în transparență noile programe școlare pentru liceu, care ar urma să fie aplicate începând cu toamna anului...

#StareaEducației (INTERVIU) Marian Staș, consultant în educație: ”Ar fi sănătos să se facă pilotări de programe școlare alternative. E păcat să începem să proiectăm planuri cadru alternative deștepte și, pe urmă, să le blocăm, să ne înțepenim în restul pașilor, cum ar fi, de pildă, programe școlare care nu sunt suficient de flexibile și de deschise.”
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 10:18

Cinema Ateneu a împlinit 8 ani! Andrei Giurgia în direct la Bună Dimineața

Cinema Ateneu a împlinit 8 ani!   Coordonatorul Andrei Giurgia ne-a povestit despre filmele lunii decembrie și nu numai în matinalul de la Radio...

Cinema Ateneu a împlinit 8 ani! Andrei Giurgia în direct la Bună Dimineața
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 08:54

Liga Studenților de la Geografie și Geologie se pregătește de proiectul caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit”

Omul care aduce vestea! Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG Iași a dat startul proiectului caritabil „Un Student, O...

Liga Studenților de la Geografie și Geologie se pregătește de proiectul caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit”
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 06:37

Dialogul intercultural în arhitectura de ieri și de astăzi – temă a emisiunii de vineri, 5 DECEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural povestim despre arhitectură și influența acesteia asupra noastră....

Dialogul intercultural în arhitectura de ieri și de astăzi – temă a emisiunii de vineri, 5 DECEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 4 decembrie 2025, 13:12

AUR, Argint și Bronz european pentru România la Campionatele Europene de Box Seniori Sub 23 de ani, din Ungaria! Vasile Cîtea, preș. F.R. de Box cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 04.12.2025.

Amalia Niță (sportivă legitimată la CSM Constanța) a luat medalia de bronz a categoriei 75 kg iar Andra Crinuța Sebe a urcat pe treapta a doua...

AUR, Argint și Bronz european pentru România la Campionatele Europene de Box Seniori Sub 23 de ani, din Ungaria! Vasile Cîtea, preș. F.R. de Box cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 04.12.2025.