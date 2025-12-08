Importanța ciupercilor pentru natură. Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 08.12.2025.
Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”. Importanța ciupercilor pentru natură.
Publicat de mihaipohoata, 8 decembrie 2025, 11:38
Importanța înțelegerii rolului organismelor în natură și al ciupercilor în formarea și menținerea umidității solului.
Rolul ciupercilor de susținere a vieții copacilor și a plantelor, mai ales în solurile sărace, prin procesul denumit micoriză.
Pericolul culegerii masive a ciupercilor pentru echilibrul vieții în natură.
Importanța rolului ciupercilor în medicină.
Sunt aspectele și adevărurile evidențiate de Mihai Diac, liderul asociației "Codrii Iașilor", astăzi, luni, 8 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la "Pulsul Zilei".
Sursă: Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.