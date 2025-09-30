(III) Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 09:10

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la ediția a VI-a. Conferința s-a intitulat Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în peisajul academic și cultural al Iașului, s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale și Societatea de Medici și Naturaliști Iași. Conferința a reunit istorici, arheologi, filologi și muzeografi din întreaga țară, oferind publicului prezent un cadru de dezbatere științifică interdisciplinară.

Deschiderea conferinței a avut loc în ziua de joi, 4 septembrie a.c., începând cu ora 9, în Sala „Vasile Pogor” din incinta Primăriei Municipiului Iași.

În prima zi a manifestării, am asistat la prezentarea lucrării Autori ieșeni în Dicționarul general al literaturii române, operă de referință a Academiei Române, cercetare realizată de către Gabriela Haja și Ofelia Ichim, specialiști în Filologie, de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Lucrarea a fost prezentată de către doamna Gabriela Haja, director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, cercetător științific gr. I, cea care vorbește despre contribuția ieșeană la Dicționarul general al literaturii române.

Discursul doamnei Gabriela Haja, doctor în Filologie, este orientat pe următoarele subiecte: programele de cercetare ale Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” (IFRI), Academia Română – Filiala Iași în relație cu rolul și obiectivele Academiei Române; importanța Dicționarului general al literaturii române (DGLR) în ansamblul cercetării fundamentale filologice; autorii ieșeni ai DGLR; autori ieșeni în DGLR; alte elemente de identitate culturală locală ori regională în DGLR.

Din prima secvență audio pe care o postăm, mai aflăm amănunte concrete despre câteva opinii ale unor mari personalități din peisajul cultural românesc despre această prestigioasă inițiativă culturală. Echipa care a lucrat la DGLR, un alt subiect al înregistrării.

Din următoarea secvență pe care o postăm, de la doamna Gabriela Haja, specialist în Științe Filologice, director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, mai aflăm amănunte concrete despre conținutul DGRL, cu accent pe munca din spatele acestei cercetări.

În ceea ce privește DGLR, Gabriela Haja, dr. în Filologie, mai precizează că „surprinde, în esență, cultura literară românească”, pentru ca, apoi, să conchidă: „numărul mare de autori ieșeni prezenți în DGLR este efectul firesc al influenței centrelor culturale și de învățământ superior importante asupra literaturii și culturii naționale”.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

AUDIO și TEXT: Dumitru ȘERBAN

FOTO: Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (Facebook) și Gabriela HAJA, dr. în Filologie, director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”