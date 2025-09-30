Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (III) Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

(III) Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 09:10

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la ediția a VI-a. Conferința s-a intitulat Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în peisajul academic și cultural al Iașului, s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale și Societatea de Medici și Naturaliști Iași. Conferința a reunit istorici, arheologi, filologi și muzeografi din întreaga țară, oferind publicului prezent un cadru de dezbatere științifică interdisciplinară.

Deschiderea conferinței a avut loc în ziua de joi, 4 septembrie a.c., începând cu ora 9, în Sala „Vasile Pogor” din incinta Primăriei Municipiului Iași.

În prima zi a manifestării, am asistat la prezentarea lucrării Autori ieșeni în Dicționarul general al literaturii române, operă de referință a Academiei Române, cercetare realizată de către Gabriela Haja și Ofelia Ichim, specialiști în Filologie, de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Lucrarea a fost prezentată de către doamna Gabriela Haja, director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, cercetător științific gr. I, cea care vorbește despre contribuția ieșeană la Dicționarul general al literaturii române.

Discursul doamnei Gabriela Haja, doctor în Filologie, este orientat pe următoarele subiecte: programele de cercetare ale Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” (IFRI), Academia Română – Filiala Iași în relație cu rolul și obiectivele Academiei Române; importanța Dicționarului general al literaturii române (DGLR) în ansamblul cercetării fundamentale filologice; autorii ieșeni ai DGLR; autori ieșeni în DGLR; alte elemente de identitate culturală locală ori regională în DGLR.

Din prima secvență audio pe care o postăm, mai aflăm amănunte concrete despre câteva opinii ale unor mari personalități din peisajul cultural românesc despre această prestigioasă inițiativă culturală. Echipa care a lucrat la DGLR, un alt subiect al înregistrării.

Din următoarea secvență pe care o postăm, de la doamna Gabriela Haja, specialist în Științe Filologice, director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, mai aflăm amănunte concrete despre conținutul DGRL, cu accent pe munca din spatele acestei cercetări.

În ceea ce privește DGLR, Gabriela Haja, dr. în Filologie, mai precizează că „surprinde, în esență, cultura literară românească”, pentru ca, apoi, să conchidă: „numărul mare de autori ieșeni prezenți în DGLR este efectul firesc al influenței centrelor culturale și de învățământ superior importante asupra literaturii și culturii naționale”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

 

AUDIO și TEXT: Dumitru ȘERBAN

FOTO: Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (Facebook) și Gabriela HAJA, dr. în Filologie, director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”  

Etichete:
Importanța protejării pădurii Cetățuia. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Ecaterina Condurache (”IașiBike”), la ”Pulsul Zilei” – 29.09.2025.
Emisiuni luni, 29 septembrie 2025, 12:58

Importanța protejării pădurii Cetățuia. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Ecaterina Condurache (”IașiBike”), la ”Pulsul Zilei” – 29.09.2025.

Importanța pădurii Cetățuia pentru pasionații de trasee parcurse cu bicicleta. Necesitatea supunerii consultării publice a oricărui proiect...

Importanța protejării pădurii Cetățuia. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Ecaterina Condurache (”IașiBike”), la ”Pulsul Zilei” – 29.09.2025.
Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 29 septembrie 2025, 09:48

Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited Trei concerte de pian...

Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Viața romilor din Ivești, Galați – trecut și prezent – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 29 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni luni, 29 septembrie 2025, 09:41

Viața romilor din Ivești, Galați – trecut și prezent – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 29 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Romilor, facem popas în comuna Ivești din județul Galați. Concret, stăm de vorbă cu Marcel Gheoca,...

Viața romilor din Ivești, Galați – trecut și prezent – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 29 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
7 decenii de teatru la Galați! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 29 septembrie 2025, 09:30

7 decenii de teatru la Galați! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cum a fost la Gala Aniversară – 70 de ani de Teatru Dramatic „Fani Tardini”, am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan. Actrița Petronela...

7 decenii de teatru la Galați! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 28 septembrie 2025, 22:39

Deschiderea anului universitar în marile centre academice din țară, marcată de proteste ale studenților

Noul an universitar începe, oficial, luni,  29 septembrie, în marile centre academice din țară, iar la Iași, Universitatea „Alexandru Ioan...

Deschiderea anului universitar în marile centre academice din țară, marcată de proteste ale studenților
Emisiuni sâmbătă, 27 septembrie 2025, 13:24

#StareaEducației (INTERVIU) Doi elevi ai Liceului de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași, laureați ai Concursului Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință. Dragoș Băbușanu: ”Ceea ce am creat noi nu este o invenție, ci o inovație.” /Sebastian Tănase: ” Dacă nu eram în echipa de robotică a școlii, n-ar fi fost această poveste.”

România a obținut două premii speciale la cea de-a 36-a ediție a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de...

#StareaEducației (INTERVIU) Doi elevi ai Liceului de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași, laureați ai Concursului Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință. Dragoș Băbușanu: ”Ceea ce am creat noi nu este o invenție, ci o inovație.” /Sebastian Tănase: ” Dacă nu eram în echipa de robotică a școlii, n-ar fi fost această poveste.”
Emisiuni vineri, 26 septembrie 2025, 09:55

Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Noi am fost și ne-a plăcut! Cezara Bucătaru – Doctor în Fizică,...

Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 26 septembrie 2025, 09:39

„Bun venit la UAIC”. Voluntarii UAIC în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 27–29 septembrie 2025, cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Bun...

„Bun venit la UAIC”. Voluntarii UAIC în Bună Dimineața cu Adina Șuhan