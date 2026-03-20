Gheorghe Cîrstian își lansează astăzi, la Iași, volumul „falsul pescar”!
Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 09:32
Fondator și coordonator Casa de Poezie „Light of Ink” de la Suceava, profesorul Gheorghe Cîrstian ne-a adus în matinal povestea din spatele volumului.
Astăzi, 20 martie 2026, la Muzeul „Vasile Pogor”, sala studio, de la 15.00, întâlnire cu „falsul pescar” și G. Coltzi!
Mâine, 21 martie, de Ziua Poeziei, la Suceava:
„Casa de Poezie Light of ink & Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava, în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Editura EIKON & Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, vă invită sâmbătă, 21 martie 2026, începând cu ora 17.00, la Seara de Poezie 7 (serile 2026 primăvara), organizată în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (Mun. Suceava, Strada Bistriței.
Dialog despre poezie cu poetul Alexandru Ovidiu VINTILĂ. Invitată: Isabel VINTILĂ, critic literar.
Prezintă poetul Vlad SIBECHI, cronicar literar.
Moderatoare: poeta Adela ȘULEA.
Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale a Poeziei (World Poetry Day).
Organizator: Gheorghe CÎRSTIAN, Casa de Poezie Light of ink
Coorganizator: Robert ȘRÖDER, Palo Santo România”