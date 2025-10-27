GeoGoes, ghidul cultural al ieșenilor: evenimente, idei și energie bună. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 09:50
Omul care aduce vestea!
Vrei să ieși în oraș? Întreab-o pe GeoGoes ce evenimente sunt!
Georgiana Panaite sau GeoGoes, o tânără din Iași care ne informează aproape zilnic despre evenimentele culturale din oraș, a fost în această dimineață la microfonul nostru.
În Bună Dimineața cu Adina Șuhan, GeoGoes ne-a povestit despre inițiativa ei binevenită în comunitate: