Festivalul Classix la Iași, ediția a VII-a. Andrei Popov, director executiv al Forumului Cultural Austriac, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 04.03.2026.

Festivalul Classix de la Iași a avut de la bun început ca partener Forumul Cultural Austriac din București, care invită la fiecare ediție artiști și expoziții, iar directorul său executiv, Andrei Popov, participă de fiecare dată la evenimentele conexe din Classix in Focus, cum sunt dezbaterile culturale.

Publicat de mihaipohoata, 4 martie 2026, 13:32



Care sunt atracțiile ediției din acest an, ce înseamnă turneul Ars Electronica Animation Festival, care a fost prezentat de Forumul Cultural Austriac aseară, ce include expoziția „Gustav Klimt și Compania Artiștilor la Peleș” care se va deschide astăzi, de la ora 16:00, la Muzeul „Vasile Pogor” din Iași ne va dezvălui Andrei Popov, în calitatea sa de director executiv al Forumului Cultural Austriac, astăzi, miercuri, 4 martie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Andrei Popov, director executiv al Forumului Cultural Austriac.