Facultatea de Farmacie sărbătorește șase decenii de excelență în învățământul farmaceutic! Decan Lenuța Profire cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 10.12.2025.

Publicat de mihaipohoata, 10 decembrie 2025, 13:49


Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași celebrează 60 de ani de la reînființare în cadrul Zilelor UMF Iași.

Evenimentul central al acestei aniversări va avea loc joi, 11 decembrie 2025, între orele 10:00 și 12:00, în Aula „George Emil Palade”, unde va fi marcată și celebrarea a 112 ani de învățământ superior farmaceutic ieșean.

Programul continuă cu o masă rotundă dedicată dialogului între mediul academic și cel profesional (13:00–14:00, Sala „Emanoil Grigorescu”), o sesiune științifică despre tradiție și inovație în cercetarea farmaceutică (13:00–18:00, Amfiteatrul Igienă) și un workshop despre oportunitățile de carieră în domeniul farmaceutic (14:00–16:00, Amfiteatrul „Marțian Cotrău”).

Pe parcursul Zilelor UMF Iași, programul va include și numeroase workshop-uri și ateliere practice pentru studenți menite să integreze teoria cu experiența profesională, dedicate tradiției și inovației farmaceutice, chimiei cosmeticelor, biochimiei aplicate, consilierii pacientului, etc.

Lenuța Profire, decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF ”Grigore T. Popa” Iași ne oferă detalii astăzi, miercuri, 10 decembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:30, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Lenuța Profire, decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF ”Grigore T. Popa” Iași.

