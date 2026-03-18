Expoziția Internațională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, ediția a XXXV-a – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 19 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 11:55

Stimați prieteni, în deschiderea ediției de astăzi a emisiunii Tradiții stăm de vorbă cu doamna Ozana Dram, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, cea care ne vorbește despre Expoziție Internațională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, ediția a XXXV-a.

Vernisajul expoziției va avea loc în ziua de vineri, 3 aprilie 2026, începând cu ora 11, în Muzeul de Istorie a Moldovei din incinta Palatului Culturii din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Pentru a întări cele pe care ni le prezintă doamna Ozana Dram, din arhiva Radio Iași, difuzăm – în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții – câteva interviuri care au ca personaje principale pictorii naivi – Gabriela Băloiu, Onești, Bacău; Ana Grunzu, Tomești, Iași, originară din Horodniceni, Suceva; Ioan Măric, satul Luncani, comuna Mărgineni, Bacău; regretată Constantina Voicu, Bacău și Maria Margoș, sat Popești, comuna Găiceana, județul Bacău.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 19 MARTIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: https://traditii-iasi.ro/ – siteul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași