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Europa, mai aproape de comunitățile locale

La Bruxelles, s-a desfășurat Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor. Vorbim la „Imperativ” despre oportunitățile pe care le poate aduce colaborarea cu instituțiile europene și, mai ales, despre ce se poate transforma în rezultate concrete pentru comunitățile noastre.

Europa, mai aproape de comunitățile locale

Publicat de isoreanu, 16 octombrie 2026, 10:25

Vineri, după știrile orei 14,00, vom vorbi la emisiunea „Imperativ” de la Radio România Iași, despre „Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor”, care s-a desfășurat la Bruxelles. Vom descoperi cum se construiește Europa de la nivel local și regional. Vorbim despre dezvoltare, fonduri europene, identitate regională și rolul tinerilor în viitorul comunităților noastre.

Invitații ediției sunt președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, jurnalistul Lucian Bălănuță, Redactor-șef Radio România Iași, și studentul Tudor-Andrei Vieriu de la specializarea Comunicare și Relații Publice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tudor Vieriu a participat, la Bruxelles, la stagiul cu titlul „Youth4Regions”. Proiectul prezentat se intitulează „The Schengen Getaway”.

Vom explora, astfel, perspective diferite asupra unei Europe mai incluzive și mai aproape de cetățeni.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

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