Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 09:39

În fiecare an, la 4 martie, este marcată în toată lumea Ziua Obezității, care ne oferă un bun prilej de a conștientiza pericolele pe care le ascunde această boală și ne îndeamnă să adoptăm un stil de viață mai sănătos.

Pe glob, aproximativ un miliard de oameni se confruntă cu obezitatea, iar estimările sugerează o creștere a acestei valori.

Care sunt cauzele obezității? Cum o putem preveni?

Aflăm în matinal de la Eduard Iacob, reporter Incubator:

Incubator Radio România Iași – „Aici creștem oameni de radio!”

