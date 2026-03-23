Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 23 martie 2026, 09:11

Incubator Radio România Iași – „Aici creștem oameni de radio!”

Ieșenii au sărbătorit Ziua Poliției Române ieri, în zona Atrium din Palas Mall.

Evenimentul a cuprins o serie de activități destinate familiilor: ateliere de siguranță rutieră și educație civică, simulatoare interactive și expoziții de autospeciale, armament și tehnică criminalistică.

Cele mai așteptate momente ale acestei zile au fost demonstrațiile cu patrula canină, în care publicul a putut observa modul de acțiune al câinilor polițiști.

Pe lângă manifestările de la Palas Mall, IPJ Iași mai organizează activități și la Târgu Frumos și Podu Iloaiei.

