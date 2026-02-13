Dialogul intercultural reflectat în arhitectură și pictură – temă a emisiunii de vineri, 13 FEBRUARIE 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

13 februarie 2026

În perioada sărbătorilor de iarnă (decembrie 2025), am întreprins – alături de arhitectul Ciprian Struț și fotograful Iulian Lână – o călătorie în Ținutul Bacăului.

Mulți dintre dumnevoastră, prieteni ai Radio Iași, știți că o parte dintre înregistrările pe care le-am realizat au fost difuzate în emisiunile din grila noastră de programe, în special în emisiunea Tradiții, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare joi seară, imediat după ora 21.

Astăzi, facem popas, în deschiderea emisiunii, în incinta primăriei orașului Târgu Ocna din județul Bacău. Interlocutor avem pe domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, edilul șef al orașului Târgu Ocna, cel care ne creionează, prin cuvânt, un tablou al orașului, cu accent pe fenomenul turistic pe care-l întâlnim în oraș atât prin zestrea culturală a acestuia, cât și prin cea arhitecturală.

Descrierea actului educațional (creșă, școlile gimnaziale, liceul) din Târgu Ocna, Bacău, o altă temă a dialogului.

Reamintim că povestim despre o parte dintre proiectele implementate în orașul Târgu Ocna, județul Bacău; orașul este format din localitățile Poieni, Târgu Ocna – centrul administrativ – și Vâlcele.

Orașul este situat în sud-vestul județului Bacău, mai exact pe malurile râului Trotuș, acolo unde acesta primește apele afluenților Slănic și Vâlcele, și unde intră în depresiunea Tazlău-Cașin.

Pentru că în dialogul cu edilul șef al orașului Târgu Ocana, am amintit de contribuția arhitectului ieșean Ciprian Struț la realizarea din punct de vedere architectural a unor obiective (creșa, grădinițe, școli etc.) din oraș, în cele ce urmează pentru a întări ideile exprimate în primul interviu pe care l-am difuzat, invităm la dialog chiar pe arhitectul Ciprian Struț, împlinind, astfel, o idee, un gând pe carel-am enunțat în primul interviu postat.

Toate cele pe care le-am amintit și pe care le discutăm sunt reflectate în proiecte, proiecte care sunt date în folosință sau vor fi date în folosință în următoarea perioadă, precum creșa din orașul Târgu Ocna, ințiative pentru comunitata în care astăzi facem popas.

Tursimul, după cum ne spune următorul interlocutor al ediției, domnul arhitect Ciprian Struț, trebuie susținut prin valorile arhitecturale pe care le realizăm în zonă.

Dragi prieteni, până a începe dialogul cu al doilea interlocutor al emisiunii, pentru că am amintit de turism, facem precizarea că orașul Târgu Ocna și-a câștigat renumele prin câteva recorduri înregistrate la nivel național.

De exemplu, aici a fost primul și singurul centru de exploatare a sării din Moldova (secolul XV), care timp de câteva secole a exportat „aurul alb” pe trei continente – Europa, Asia și Africa.

Aici a fost prima sondă de foraj mecanic din România și a treia din lume – 1861. Primul funicular din țară realizat de către inginerul Anghel Saligny pentru transportarea sării (1885).

În Târgu Ocna sunt cele mai multe de biserici raportate la numărul de locuitori – 30 de așezăminte religioase la mai puțin de 14.000 de locuitori.

În cele ce urmează, relatăm de la finisajul expoziției Căutând sateliții (Looking for satellites), manifestare desfășurată, la Iași, nu demult, în incinta Galeriei ArtEast de pe Strada Păcurari, Numărul 8.

Expoziția a fost semnată de către artistul plastic Gabriel Caloian.

Până a începe dialogul cu Gabriel Caloian, pe scurt, îi creionăm un portret biografic. S-a născut la 21 ianuarie 1979, în Buzău. Trăiește și lucrează în târgul Iașului. Gabriel Caloian a absolvit în anul 2008 Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Iaşi, secţia Grafică, iar în anul 2010, masteratul de Grafică, din cadrul aceleiași facultăți. Din anul 2009 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași. Este laureat al Premiului Național pentru Grafică acordat în anul 2020 de către reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din România. În contextul manifestării de zilele trecute, artistul plastic Gabriel Caloian avea să declare:

Imediat după dialogul cu artistul plastic Gabriel Caloian, am stat de vorbă cu doamna Dana Lungu, curator artistic al expoziției Căutând sateliții.

Dana Lungu ne precizează „Gabriel Caloian este o voce unică în peisajul artistic ieșean, pentru că prin ceea ce realizează are o puternică încărcătură dinspre avangarda istorică înspre suprarealism”.

Dana Lungu ne creionează, prin cuvânt, o imagine concretă și completă a expoziției semnată de către artistul plastic Gabriel Caloian.

Într-o lume a conflictului, Gabriel Caloian prin expoziția de față „ne invită să privim cerul”, ne mai spune Dana Lungu.

Aproape de finalul dialogului, interlocutorul nostru pentru fiecare dintre dumnevoastră are o invitație de a păși spre Galeria ArtEast, Strada Păcurari, Numărul 8, târgul Iașului.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Iubește ceea ce faci și fă ceea ce iubești. Nu asculta pe nimeni altcineva care îți spune să nu faci asta. Fă ceea ce vrei, ceea ce iubești. Imaginația ar trebui să fie centrul vieții tale” – Ray Bradbury, scriitor american.

vineri, 13 FEBRUARIE 2026, între 20:30 – 21

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Iulian LÂNĂ