Cultura populară în noi apariții editoriale (opera integrală Ion Creangă și SCOARȚE, COVOARE, DRĂGARE, de Ion H. Ciubotaru și Silvia Ciubotaru) – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 12 martie 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 12:02

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, în prima parte, relatăm de la prezentarea operei integrale Ion Creangă, ediție coordonată de către profesor universitar, specialist în Filologie, Constantin Parascan.

Evenimentul s-a desfășurat în ziua de duminică, 1 Martie 2026, începând cu ora 11, la împlinirea a 189 de ani de la nașterea povestitorului, la Iași, în Sala Diotima din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, Grădina Copou.

Înaintea lansării, am stat de vorbă cu doamna profesor univeristar, doctor în Filologie, Simona Modreanu, director al Editurii Junimea, cea care ne creionează, prin cuvânt, o imagine a cărții – Scrieri integrale, de Ion Creangă.

Al doilea interlocutor al emisiunii este domnul profesor Constantin Parascan, cel care a făurit ediția de față, povestindu-ne despre munca depusă în ceea ce privește alcătuirea ediției, dar ne oferă amănunte concrete despre creația și biografia povestitorului Ion Creangă.

Astăzi, stăm de vorbă și cu  Ioana Repciuc, doctor în Științe Filologice, cercetător științific în cadrul Departamentului de Etnologie, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Ioana Repciuc, filolog, ne povestește despre cercetarea SCOARȚE, COVOARE, DRĂGARE. Patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei, volum apărut în anul 2025 la Editura Palatul Culturii din Iași.

Cercetarea este semnată de către regretatul academician Ion H. Ciubotaru și doamna Silvia Ciubotaru, specialist în Filologie, cercetător principal gradul I la Institutul „Alexandru Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 12 MARTIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Ioana REPCIUC

Foto: Editura Junimea (Facebook)

