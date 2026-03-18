„Clar Obscur”, proiect marca Rotaract Iași Copou, dedicat sănătății vizuale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 10:04
Theona Tanasiciuc, membru aspirant Clubul Rotaract Iasi Copou, în matinal cu Adina Șuhan
Mesajul echipei:
În inima Iașului se află un loc unde ideile au prins contur și cultura română a prins glas.
La Muzeul „Vasile Pogor”, tradiția întâlnește acum arta contemporană.
Pe 28 martie, spațiul unde se întâlnea odinioară societatea Junimea devine gazda ClarObscur – un eveniment în care arta modernă, experiențele interactive și comunitatea se reunesc pentru o cauză importantă.
Fiecare bilet susține screeninguri oftalmologice gratuite și oferirea de ochelari copiilor din medii vulnerabile.
Un loc al ideilor.
O experiență artistică.
O cauză care aduce mai multă claritate.
ClarObscur – Arta de a vedea altfel