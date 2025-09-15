Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 09:39



Bună dimineața, soare!

Ce le punem la pachet copiilor?

Puștii noștri stau la școala, în unele cazuri, și 7 ore. Ce mănâncă în toată această perioadă? Ponturi de la nutritionist!

Proiectul „Să creștem generații sănătoase” continuă cu provocări și oportunități pentru comunități din toată România.

Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: