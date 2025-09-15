Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 09:39


Bună dimineața, soare!

Ce le punem la pachet copiilor?

Puștii noștri stau la școala, în unele cazuri, și 7 ore. Ce mănâncă în toată această perioadă? Ponturi de la nutritionist!

Proiectul „Să creștem generații sănătoase” continuă cu provocări și oportunități pentru comunități din toată România.

Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

 

 

Etichete:
Sfaturi sănătoase (nu doar) pentru școlari. Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.09.2025.
Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 11:55

Sfaturi sănătoase (nu doar) pentru școlari. Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.09.2025.

𝟏 Nu duceți în colectivități copiii cu febră, frison, secreţii nazale abundente, dureri faringiene, tuse, diaree, erupţii cutanate sau...

Sfaturi sănătoase (nu doar) pentru școlari. Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.09.2025.
Quasar Dance îi așteaptă pe copii la cursurile de dans! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 10:58

Quasar Dance îi așteaptă pe copii la cursurile de dans! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Quasar Dance îi așteaptă pe copii la cursurile de dans! Alexandru Ignat, instructor de dans, în Bună Dimineața cu Adina...

Quasar Dance îi așteaptă pe copii la cursurile de dans! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Elevii români la NASA. Bună dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 10:52

Elevii români la NASA. Bună dimineața cu Adina Șuhan

Elevii români la NASA. Daria Cozma, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” și Alexandru Mereuță, student la...

Elevii români la NASA. Bună dimineața cu Adina Șuhan
Ziua Limbii Române, serbată la Săveni (Botoșani) – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 12 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 10:07

Ziua Limbii Române, serbată la Săveni (Botoșani) – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 12 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la Festivalul de cultură și artă „Limba Română – Tezaur al neamului...

Ziua Limbii Române, serbată la Săveni (Botoșani) – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 12 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 09:27

România primește 16,68 miliarde de Euro de la Uninea Europeană, pentru apărare și infrastructură. Va scoate SAFE Moldova din izolare? – IMPERATIV, cu Ioana Soreanu (12.09.2025)

În plin context tensionat la granițele NATO, România primește a doua cea mai mare alocare din partea Uniunii Europene, prin noul mecanism...

România primește 16,68 miliarde de Euro de la Uninea Europeană, pentru apărare și infrastructură. Va scoate SAFE Moldova din izolare? – IMPERATIV, cu Ioana Soreanu (12.09.2025)
Emisiuni joi, 11 septembrie 2025, 11:27

”Hărnicia alungă sărăcia”. Fermierul și producătorul de lactate Dumitru Scutaru (Unțeni, jud. Botoșani) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.09.2025.

Nu în zadar se spune că hărnicia alungă sărăcia sau că omul harnic, muncitor de pâine nu duce dor. Munca neobosită de peste 25 de ani,...

”Hărnicia alungă sărăcia”. Fermierul și producătorul de lactate Dumitru Scutaru (Unțeni, jud. Botoșani) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.09.2025.
Emisiuni joi, 11 septembrie 2025, 10:39

#ZborAcademy un nou proiect Zbor Hub Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

  Zbor Hub Iași, un spațiu dedicat tinerilor și nu numai.  Workshop-uri, speakeri și o comunitate nouă la #ZborAcademy Detalii de la...

#ZborAcademy un nou proiect Zbor Hub Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 17:38

Ion Tăbârță, analist politic la Chișinău, despre mizele scrutinului electoral din 28 septembrie: „să fie o forță politică pro-rusă la cârma Republicii Moldova ar fi un scenariu catastrofal, statul riscând să cadă în izolare internațională, la cheremul Federației Ruse”

Republica Moldova, în zodia campaniei electorale; la 28 septembrie, alegeri pentru Parlamentul de la Chișinău al căror rezultat, cu siguranță,...

Ion Tăbârță, analist politic la Chișinău, despre mizele scrutinului electoral din 28 septembrie: „să fie o forță politică pro-rusă la cârma Republicii Moldova ar fi un scenariu catastrofal, statul riscând să cadă în izolare internațională, la cheremul Federației Ruse”