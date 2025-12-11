Campania „Darnic pentru Educație” la a V-a ediție. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 09:56

„Darnic pentru Educație” 2025 cu Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială.

Adelina Elena Tîrnoveanu, responsabil comunicare, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Campania de Crăciun

Darnic pentru Educație

Darnic pentru Educație este una dintre campaniile cu tradiție și de suflet la Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, prin intermediul căreia sunt îndeplinite visurile copiilor de la sate.

Aflată la cea de-a cincea ediție, Darnic pentru Educație a venit în acest an cu o serie de surprize și schimbări prin care Moșul cel darnic și bun, alături de spiridușii săi magici, poate contura și împacheta frumos poveștile micilor cititori: 499 copii din șapte comunități ieșene vulnerabile primesc în dar cadouri pregătite cu suflet de spiriduși. Totodată, Moșul adună fonduri pentru a asigura, timp de nouă luni, masa caldă a 100 de copii din Programele de Literație și Numerație Remedială desfășurate în comunitățile școlare din Răducăneni și Bohotin, oferindu-le astfel sprijinul necesar pentru a învăța și a se dezvolta într-un mediu plin de grijă și susținere.

Cadouri Darnice pentru Educație

În acest an, 499 de copii din șapte comunități rurale vulnerabile primesc în dar cadouri pregătite cu suflet de spiridușii buni, daruri pline de emoție, care aduc bucurie și speranță.

Prin această dublă misiune, Darnic pentru Educație continuă să arate că bunătatea și educația pot merge mână în mână, iar atunci când dăruim din inimă, transformăm nu doar sărbătorile, ci și viitorul copiilor.

Campania a ajuns anul trecut la 294 de copii de la grădiniță până la clasa a VIII-a, cu vârste între 3 și 14 ani.

Anul acesta ajungem la 499 de copii. Sunt copii de grădiniță, primar și gimnaziu.

Sunt copii din șapte sate (respectiv patru comune), de la grădiniță până la gimnaziu, urmând:

satul Aroneanu, comuna Aroneanu – 15 copii

satul Slobozia, comuna Voinești – 19 copii

satul Trestiana, comuna Răducăneni – 30 copii

satul Bazga, comuna Răducăneni – 52 copii

satul Roșu, comuna Răducăneni – 19 copii

satul Bohotin, comuna Răducăneni – 172 de copii

*** plus 7 copii de gimnaziu care vin la cursurile de teatru

satul Ferești, comuna Ferești (Vaslui) – 4 de copii

Până acum am fost în primele două sate (am început deplasările în teren de luni) și le vom închide pe 16 decembrie.

Masa Caldă pentru Educație

Campania ia forma unei inițiative de strângere de fonduri prin care Moșul investește în educație zi de zi, adunând resurse pentru a asigura, timp de nouă luni, masa caldă pentru 100 de copii incluși în Programele de Literație și Numerație Remedială desfășurate în comunitățile Răducăneni și Bohotin. Valoarea totală pentru investiția în Masă Caldă pentru Educație este de 47.700 RON.

Anul acesta am crescut de la 30 de copii în Educație Remedială la 100.

Înainte aveam doar Literație Remedială, acum este și Numerație.

Avem alături 15 companii & organizații care s-au ocupat ca cei mici să darurile mult dorite, dar și spiriduși individuali din comunitate.

Companiile se implică atât pe partea de cadouri, iar o parte pe Masa Caldă.

De asemenea, avem alături patru ambasadori care strâng fonduri pentru Masa Caldă:

Strungariu Daniela Avocat

Artist plastic Anamaria Bolohan

Geanina Enache, Facilitator educațional și Fondatoare Joy Hill for All

Daniela Oliveira

Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială

Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială a fost fondată în anul 2016, misiunea sa fiind de a sprijini educația sub toate formele ei: educația formală și literația, educația prin artă și educația în sistem non-formal.

Viziunea asociației este de a construi o lume în care fiecare copil, indiferent de mediu sau context social, are acces la oportunități echitabile de a dezvolta abilități solide de literație

Asociația susține anual peste 1.300 de copii și tineri din regiunea de Nord-Est și Sud a țării.