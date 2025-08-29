Atenție la atacurile albinelor și viespilor! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.08.2025.

Ascultă Radio România Iași Live
Atenție la atacurile albinelor și viespilor. 10 lucruri care vă pot salva viața. Un bărbat de 56 de ani a a ajuns în șoc anafilactic după ce a fost înțepat de mai multe albine. Înțepătura poate fi letală!. Atenție, din cauza căldurii albinele pot deveni mai agresive. Intervenția rapidă este esențială iar adrenalina e regina terapiei în cazurile grave.

29 august 2025


(𝐌𝐢𝐜) 𝐠𝐡𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐢𝐫𝐞: 𝟏𝟎 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯ă 𝐩𝐨𝐭 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐯𝐢𝐚ț𝐚.

𝐂𝐞 𝐬ă (𝐍𝐔) 𝐟𝐚𝐜𝐢 î𝐧 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚ț𝐢𝐢.

Până când noțiunile de prim ajutor vor fi predate în toate școlile din România (așa cum prevede legea Ciuhodaru depusă de mai multe ori în parlament) e bine de știut:

  1. Albina nu atacă dacă nu este agresată. Nu le provocați! Sunt într-o continuă căutare de apă dar vă vor înțepa atunci când se simt amenințate.
  2. Albinele devin agitate și pot ataca când intră în contact cu mirosurile neplăcute sau culorile vii.
  3. Albinele nu tolerează mirosul de transpirație și alcool dar sunt atrase de parfumurile florale.
  4. Este suficient să fie agitate câteva albine care atacă un om sau un animal că imediat toate se alătură grupului şi înțeapă.
  5. După înțepătură albina lasă acul în țesuturi la locul înțepăturii. Viespea poate înțepa de mai multe ori în mai multe locuri și nu lasă ac.
  6. Veninul (cam 0,3 mg/insectă) este toxic (melitina și fosfolipaza A) și poate provoca reacții alergice.
  7. Dacă ați fost înțepat pot apărea imediat 3 tipuri de situații:
  8. a) nici o reacție – la prima înțepătură, sunt necesare minim două contacte ale organismului cu veninul pentru declanșarea reacției alergice sau e un organism ,,imunizat” prin expunere repetată, așa cum se întâmplă la apicultori;
  9. b) reacție inflamatorie ușoară/moderată-locală (strict în jurul înțepăturii) sau locoregională (la distanță de locul înțepăturii, dar doar până la articulația situată deasupra sau dedesubtul locului respectiv), cu durată de maxim câteva zile;
  10. c) reacție sistemică (Edem Quincke sau șoc anafilactic) – cu apariție extrem de rapidă (minute) după întepătură și evoluție potențial letală.
  11. Pentru tratamentul reacțiilor ușoare sau moderate e suficient toaletă locală la locul înțepăturii și aplicarea de gheață local, eventual unguente cu substanțe antiinflamatorii. Se pot administra antihistaminice. Rareori e necesară corticoterapia.
  12. În reacțiile severe adrenalina e regina (și dozele mari de corticosteroizi).
  13. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă.

𝐑𝐞ț𝐢𝐧𝐞ț𝐢.

  1. Nu purtați culori atractive pentru albine (gama galben-portocaliu).
  2. Nu folosiți produse cosmetice cu miros extrem de puternic (în special cu esențe dulci, fructate și vanilate).
  3. Nu consumați în aer liber alimente și sucuri dulci, alcool sau legume și fructe.
  4. Dacă sunteți alergic (mai ales la înțepătura de albină și viespe) trebuie să aveți (mai ales în sezonul cald) la dumneavoastră adrenalina autoinjectabilă.
  5. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe avertizează asupra atacurilor albinelor și viespilor astăzi, vineri, 29 august 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

