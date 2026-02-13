Alertă în supermarketuri! Pesticidele! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02 2026.

𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭ă î𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐮𝐫𝐢! • Peste 12.300 de kilograme de portocale importate din Egipt, care ar avea nivel ridicat de pesticide, au fost vândute cu etichete false (reambalte ca provenind din Grecia). • Mai mulți importatori de fructe sunt suspectați că ar fi comercializat portocale contaminate cu pesticide în marile lanțuri de magazine din România, folosind etichete false pentru a ascunde proveniența reală a produselor.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞!

Citiți cu mare atenție eticheta produselor pe care doriți să le achiziționați! Fructele si legumele contaminate cu pesticide nu au un miros sau culoare aparte. Efectele toxice depind de doză şi durata expunerii. Nu există antidot. Tratamentul este doar simptomatic.

Esenţiale sunt decontaminarea şi suportul vital.

Valorile înregistrate nu ar trebui să producă efecte toxice acute în cazul unui consum ocazional dar se pot înregistra reacţii alergice sau iritative. Pe termen lung consumul unor astfel de alimente contamintate este susceptibil de a conduce la afecțiuni hepatice și renale, produce cancer, dăuna fertilitităţii şi de a afecta fătul. În caz de expunere sau posibilă expunere: sunaţi la un centru de toxicologie sau la 112. Îndepărtarea cojii fructelor și legumelor ajută la îndepărtarea bacteriilor nedorite și a pesticidelor, care se găsesc în concentraţie crescută în special la suprafaţa alimentelor. Nu uitaţi că fructele se spală corect ţinându-le sub jet de apă timp minim 60 de secunde sau măcar într-un vas cu apă, urmate de clătirea cu apă curată.

Ar trebui, conform și dorinței medicului primar urgențe Tudor Ciuhodaru, 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧ță 𝐳𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐨𝐭𝐫ă𝐯𝐞𝐬𝐜 𝐜𝐮 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐝𝐞.

Riscul consumului de alimente contaminate cu astfel de produse nu e de neglijat (conform raportului din Comisia de Sănătate a Parlamentului European).

Astfel de situații nu trebuie să se mai repete!

T𝐨ț𝐢 𝐫𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐢 ar trebui 𝐬ă 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜â𝐭 𝐦𝐚𝐢 𝐬ă𝐧ă𝐭𝐨𝐚𝐬𝐞 iar medicul primar urgențe Tudor Ciuhodaru a cerut 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐞𝐢 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 unei noi strategii ,,de la fermă la consumator” prin cinci modificări legislative esențiale având drept obiectiv modificarea politicii agricole comune la nivel UE:

Implementarea unui 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐮𝐧𝐢𝐜 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 ș𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐮𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧, 𝐝𝐮𝐛𝐥𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐜𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞 ș𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐜ț𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞 – prin Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. (EFSA-European Food Safety Authority). 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐞 𝐧𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭ă 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞. Interzicerea oricăror derogări pentru utilizarea pesticidelor ce ne afectează viața. Măsuri economice de stimulare a agriculturii ecologice. Și, nu în ultimul rând, aceeași subvenție pentru fermierii din România.

𝐍𝐮 𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐚𝐭ă 𝐜â𝐧𝐝 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞:

1.Recent fungicidul kresoxim-metyl a fost identificat peste valori maxime admise în fructele (caise, mandarine) produse în Turcia.

În noiembrie 2017 imazaliul a fost identificat în mandarinele importate din Turcia. În 2013 a fost declanşat Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAFF) datorită a 10 tone de pere şi ardei capia cu depăşiri ale valorilor admise pentru pesticidele Carbendazim, Benomyl şi Formetanat.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe vine cu avertizări și recomandări privind pericolul contaminării cu pesticide a alimentelor, astăzi, vineri, 13 februarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.