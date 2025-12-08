8 decembrie – Ziua Constituției României! Istoricul Cătălin Turliuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 08.12.2025.

A 8-a zi a lunii decembrie este dedicată Constituţiei României. În 1991 a intrat în vigoare prima Constituție de după Revoluția din 1989, în urma aprobării prin Referendumul național din 8 decembrie.

Constituția mai este numită și Legea fundamentală a țării.

Sărbătorim Ziua Constituției începând din 1995.

Actuala formă a Constituției este cea revizuită în anul 2003.

Cum se încadrează această zi specială în contextul drepturilor și libertăților cetățenești?

Cătălin Turliuc, cercetător gr. I şi şef de departament la Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, precum şi profesor universitar la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași ne oferă o scurtă evaluare a legii fundamentale a României astăzi, luni, 8 decembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

