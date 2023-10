Grădina Botanică Iași: Flori de toamnă 2023 – expoziție de flori, fructe și semințe

Flori de toamnă 2023 – expoziție de flori, fructe și semințe, a XLVII-a ediție, organizată în secțiile exterioare și în complexul de sere, va fi deschisă publicului, începând cu 28 octombrie, ora 11.00, prilej cu care, vor susține un moment artistic muzical membrele CVARTETULUI STRADIVARI, cu următoarea componentă: Ștefana NASTASĂ – vioara I, Karina POP – vioara a II-a, Cristina FLĂMÂNZEANU – violă, Cristiana MACOVEI – violoncel, coordonator Profesor Virgil POPA, Dirijor al Orchestrei de Tineret a Iașului.

Cu ocazia acestei ediții, sub genericul Imaginarul în denumirile populare ale plantelor, vizitatorii sunt invitați să descopere în standurile unde sunt expuse flori sau eșantioanele de fructe și semințe, care provin din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice, denumiri cunoscute sau mai puțin cunoscute de plante, care fac dovada imaginației remarcabile a poporului român. Acestea reprezintă atribute inspirate din morfologia plantelor – elemente percepute cu ajutorul celor 5 simțuri (culoare, formă, dimensiune, gust, textură), din utilizările acestora (medicinală, toxică, furajeră, aromatică, tinctorială etc.), din valențele culturale sau religioase (simbolistica plantelor în sacru și profan) sau fac trimitere la locul unde ele cresc, precum și la perioada de înflorire sau fructificare. De asemenea, urmare a relației apropiate dintre om-plante-animale, pot fi descoperite și denumiri populare ce fac referire la alte viețuitoare, în special animale, pentru că se aseamănă morfologic, sunt consumate de acestea sau sunt legate de ritualuri și legende comune.

În acest sens, din colecția Grădinii Botanice Iași, vor fi prezentate soiuri românești și internaționale de crizanteme, din grupa genului Chrysanthemum, atât pentru floare tăiată (Chrysanthemum grandiflorum) care reunesc 226 varietăți horticole cultivate în sere şi solarii, cât şi 212 varietăți denumite popular dumitrițe sau tufănele (Chrysanthemum indicum). De asemenea, vor fi expuse 25 de specii ale genului Chrysanthemum în sens larg, care provin din flora spontană de pe diverse continente.

Unele soiuri de crizanteme sunt dirijate prin tehnici speciale de cultură sub formă de pom, cascadă, piramidă, evantai etc., fiind expuse tocmai pentru a evidenția disponibilităţile pe care le prezintă această specie pentru practicile horticole clasice sau moderne. Cu prilejul acestei ediţii vor fi expuse exemplare de crizanteme care sunt dirijate în stil bonsai.

Pentru a promova și conștientiza importanța naturii și pentru a exprima echilibrul delicat dintre ființele umane și mediul natural, vor fi expuse compoziții de artă naturală temporară (efemeră) care ne îndeamnă să fim mai atenți cu mediul înconjurător. Folosind materiale precum fragmente vegetale proaspete și reciclabile de la specii de plante cultivate în Grădina Botanică, se poate transforma spațiul folosit într-o formă de artă modernă prin natura sa tranzitorie sau de scurtă durată, putând fi admirată doar pe moment, iar apoi existând doar în memorie.

Colecția de ardei iuți decorativi, reunește 11 specii și subspecii ale genului Capsicum, printre care cei 5 taxoni parentali, genitorii majorității soiurilor și hibrizilor de ardei: Capsicum annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens și C. pubescens, dar și specii sălbatice, cu importanță taxonomică: C. chacoense, C. eximium, C. nigrum, C. baccatum var. praetermissum și C. rhomboideum, organizați într-o secțiune aparte.

La această ediție, vor fi expuse 148 de soiuri, dintre care 15 taxoni nou introduși în colecție, printre care se numără: C. annuum ‘Basket of Fire’, C. annuum ‘Chile de Arbol’, C. annuum ‘Devil’s Brew’, C. annuum ‘Jalapeño Piñata’, C. annuum ‘Purple UFO’, C. annuum ‘Serrano’, C. annuum ‘Snackpaprika Orange’, C. annuum ‘Sweet Chocolate’, C. baccatum ‘Aji Little Finger Orange’, C. frutescens ‘Purira Hot’, C. chinense ‘Habanero Bonda Ma Jacques’, C. chinense ‘Habanero White Giant’, C. chinense ‘Quintisho’, C. chinense ‘Scotch Brain Yellow’, C. chinense ‘Trinidad Moruga Scorpion Yellow’ etc.

Și cu prilejul acestei ediții, într-o zonă special amenajată, vor fi expuse unele dintre cele mai iuți soiuri de ardei din lume precum: C. chinense ‘Carolina Reaper’ (2.200.000 SHU), C. chinense ‘Trinidad Moruga Scorpion’ (2.000.000 SHU) și C. chinense ‘7 Pot Douglah’ (1.800.000 SHU), dar și soiul C. chinense ‘Aji Charapita’, considerat cel mai scump ardei iute din lume, apreciat din punct de vedere culinar, datorită aromei deosebite.

În același spațiu vor fi prezentate 19 specii și soiuri ale genului Solanum, taxoni cu importanță științifică și economică, specii toxice și medicinale, printre noutăți numărându-se specia Solanum acerifolium, specie perenă, originară din Mexic și America de Sud, care, asemenea multor specii ale genului, sintetizează cantități mari de alcaloizi toxici pentru mamifere dacă sunt ingerați, dar care prezintă și potențial terapeutic.

În complexul de sere, într-un spațiu special amenajat, vor fi expuse 150 de soiuri de dovleci decorativi și tigve, între care tărtăcuța șarpe, dovleacul de ceară sau pepenele de iarnă, bureți vegetali, castraveți țepoși africani și mexicani, insulina vegetală sau castravetele amar, specii originare din America de Sud, Africa sau Asia, cu importanță ornamentală, alimentară și medicinală.

În spațiile exterioare vor fi expuse numeroase exemplare de varză decorativă și alimentară, reunite într-o colecție ce include 93 de taxoni, între care vor fi prezentați hibrizi noi, care sunt introduşi în colecţie începând cu acest an: ‘Crane Ruby’, ‘Crane Feather King’, ‘Crane Feather Queen’, ‘Crane Ruffle’, ‘Glamour’, ‘Maribor’, ‘Chidori Red sau ‘ Chidori White’.

De asemenea, vor fi remarcate de vizitatorii de toate vârstele, zooformele topiare, şi anume diferite insecte executate din materiale naturale, cu predilecție din ramuri uscate de răchită, care evidențiază creativitatea angajaților pentru realizarea de noi elemente artizanale.

Prețul unui bilet este de 20 lei (individual), respectiv 15 lei biletul, pentru studenți și pensionari, dar și pentru grupuri formate din cel puțin 10 persoane și 5 lei biletul pentru elevi (individual sau grup, inclusiv însoțitorii, profesorii și părinții).

Secțiile exterioare și serele Grădinii Botanice pot fi vizitate până în ziua de 19 noiembrie 2023, zilnic, între orele 9.00-17.00.

Fotografiatul este liber.