(AUDIO) Protest al transportatorilor la Iași

Aproximativ 40 de transportatori auto au protestat, astăzi, pe centura de sud a municipiului Iași, solicitând scăderea tarifelor la RCA.

Aceștia nu au blocat circulația rutieră în zonă, dar au mers cu viteză redusă pe traseul Metro – fostul Combinat de Utilaj Greu din Iași.

Președintele Asociația Transportatorilor și Producatorilor de Mărfuri Vrac, Doinel ASOFIEI a precizat că, în acest moment, atât polițele la asigurările RCA pentru transportatorii auto, cât și accizele la carburanți au crescut semnificativ, reprezentând un cost foarte mare pentru șoferi.

Doinel ASOFIEI: Plafonarea RCA în regim de urgență la 5.000 lei pentru categoria pe zero. În acest sens să intervină Autoritate de Supraveghere Financiară în vederea reanalizării modului de fundamentare a tarifelor RCA, care să conducă la un cost suportabil de către transportatori. De asemenea, noi am solicitat să se acorde compensații transportatorilor pentru creșterea prețurilor la combustibil, întrucât la începutul anului, Guvernul a majorat acciza la combustibil, urmând ca la mijlocul anului, în iunie, pare-mi-se, să o majoreze din nou. Am solicitat modificare ordonanței de guvern 43/97 privind toleranțele maxime admise.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)