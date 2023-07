(AUDIO/FOTO) Au fost finalizate lucrările de consolidare a Casei Muzeu ”Nicolae Gane” din Iași

Reprezentanții Consiliului Județean Iași au anunțat, astăzi, finalizarea lucrărilor de consolidare a Casei Muzeu ”Nicolae Gane”.

Proiectul are o valoare de 5,7 milioane de lei și au fost accesate fonduri europene pentru derularea acestuia.

Lucrările s-au desfășurat pe parcursul ultimilor 4 ani.

Casa a aparținut fostului primar al Iașului, Nicolae Gane, personalitate politică importantă care a inițiat proiectul de aducțiune a apei din pânza freatică de la Timișești. De asemenea, Nicolae Gane a fost cel care a început proiectul de electrificare a Iașului.

Cu acest prilej, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarant că până la 1 septembrie va fi redată circuitului muzeal și Bojdeuca Ion Creangă: ”Bucuria comunității este că de la an la an, din ce în ce mai multe obiective culturale și istorice își recapătă strălucirea de altădată, iar ceea ce facem, astăzi, să redăm comunității acest frumos edificiu, Muzeul ”Nicolae Gane” nu face altceva decât să confere rolul pe care îl are administrația publică, practic, în a dezvolta și a promova această strategie culturală a Iașului.”