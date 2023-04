(AUDIO) Cel mai mare hub IT din țară, inaugurat la Iași

Ansamblul Palas 2 Ansamblul Palas 2 Ansamblul Palas 2 Ansamblul Palas 2 Ansamblul Palas 2

La Iași, va fi inaugurat astăzi, cel mai mare hub IT din țară, ce găzduiește 13 companii multinaționale.

O investiție realizată în ultimii 4 ani, cu o valoare de 120 de milioane de euro și 5.000 de noi locuri de muncă create.

La eveniment va fi prezent premierul Nicolae Ciucă și este așteptat să participe și ambasadoarea Statelor Unite la București, Kathleen KAVALEC.

Șeful Guvernului va merge în această dimineață la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, cea mai mare unitate medicală de pediatrie din Moldova.

După-amiază, șeful Executivului va vizita Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, iar apoi va merge la compania Antibiotice Iași.

Constantin Mihai relatează: ”Proiectul de consolidare și modernizare a Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” a fost semnat în octombrie 2017. Lucrările au o valoare de 27 de milioane de euro și au fost începute în septembrie 2019. Tronsoanele 1 și 3 ale spitalului au fost consolidate. Acum se lucrează la două etaje de la tronsonul 2 și la extinderea Unității de primiri urgențe.

Al doilea obiectiv, la Iași, inaugurarea hub-ului creativ și de inovație Palas 2. Investiția a fost demarată în iunie 2019. Astăzi este gata. Proiectul are o valoare de 120 de milioane de euro. Suprafață totală construită este de 60.000m². Dacă adăugăm și Palas 1, în total, în centrul Iașului avem o suprafață de 130.000m². Derdeparte, astăzi, Iașul este cel mai mare hub IT din țară. Toate suprafețele au fost închiriate încă din 2022. La inaugurarea de astăzi este așteptat și ambasadorul Statelor Unite la București, Excelența Sa Kathleen Kavalec. Centrul Palas 2, cel care se inaugurează astăzi, are șase corpuri de clădiri pe șase nivele, interconectate între ele. Astăzi, la inaugurare, deja găzduiește 13 companii multinaționale din domeniul IT. Sunt angajați 5000 de specialiști în domeniu.

Ultima etapă din vizita de la Iași Societate Antibiotice. Societatea este unitate strategică înființată în 1955. În decembrie anul trecut a fost inaugurată noua fabrică. Se permite o creștere a producției cu 50%. Investiția a fost de 20 de milioane de euro. Săptămâna trecută, la Luxemburg, conducerea societății Antibiotice a semnat un acord de consultanță pentru dezvoltarea strategică a companiei.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)