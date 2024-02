(AUDIO) Botoșani: Rețeau de apă și canalizare, extinsă printr-un proiect cu fonduri europene

Primăria Municipiului Botoșani, prin Zona Metropolitană, a fost selectată pentru finanțare în cadrul apelului privind extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Gina Poenaru are detalii despre proiectul care va fi realizat prin PNRR: Proiectul „Extinderea rețelei de canalizare în zona Lebăda, municipiul Botoșani și sat Curtești, comuna Curtești”, depus pe componenta C1 – Managementul Apei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare eligibilă de 10,1 milioane de lei cu TVA. În prezent, în zona Lebăda nu există un sistem de canalizare menajeră, iar în lipsa acestuia, care să permită colectarea și evacuarea apelor uzate menajere pentru întreaga populație din zonele vizate, dejecțiile se infiltrează în pânza freatică și poluează apele subterane. Lungimea propusă pentru extinderea rețelei de apă uzată este de 8km, din care 7,1km rețea colectare ape uzate, și 0,9km conductă de refulare, care nu urmărește același traseu cu rețeaua de colectare a apei uzate. În lungul colectoarelor sunt dispuse 217 cămine de vizitare. Datorită diferențelor de altitudine între diferite puncte ale rețelei de canalizare, sunt prevăzute șase stații de pompare ape uzate. Rețeaua nou proiectată, vor fi realizate și 415 racorduri pentru actualii și viitorii utilizatori. Numărul estimat este de 300 de persoane la Botoșani și 470 la Curtești, dar va crește după investițiile imobiliare din zonă, estimarea fiind la peste 2.000 de utilizatori în primul an după punerea în funcțiune.

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO radioiasi.ro)