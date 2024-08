In Memoriam Mark Twain

Scriitorul, satiristul și umoristul american Samuel Langhorne Clemens (30 noiembrie 1835–21 aprilie 1910), cunoscut sub pseudonimul literar Mark Twain, autor al celebrelor romane Aventurile lui Tom Sawyer, Aventurile lui Huckleberry Finn, Prinț și cerșetor, Un yankeu la curtea regelui Arthur, s-a născut[1] în localitatea Hannibal, statul Missouri[2], al șaselea din șapte copii concepuți de John Marshall Clemens și Jane Lampton Clemens[3].

Când Samuel avea patru ani, familia s-a mutat în acel oraș portuar pe fluviul Mississippi – care a servit, mai târziu, drept inspirație pentru orașul fictiv St. Petersburg din Aventurile lui Tom Sawyer și … Huckleberry Finn. În 1847, când Twain avea unsprezece ani, tatăl său s-a îmbolnăvit de pneumonie și a murit în luna martie din același an. La scurt timp, Twain și-a găsit de lucru ca ucenic la un tipograf; când împlinea șaisprezece ani, a început să scrie articole amuzante și schițe[4]. La optsprezece ani a plecat din Hannibal, lucrând ca tipograf la New York, Philadelphia, St. Louis și Cincinnati.

La 22 de ani, Twain s-a întors în Missouri. În timpul unei călătorii la New Orleans pe fluviul Mississippi, pilotul vasului, pe nume „Bixby”, l-a inspirat pe Clemens să devină pilot de vas cu zbaturi, meserie care, pe atunci, era una din cele mai bine plătite profesii din America. Din cauza faptului că vasele cu zbaturi ale acelei perioade erau construite dintr-un lemn foarte uscat și ușor inflamabil, nu se foloseau niciun fel de lămpi și felinare pentru iluminat, ceea ce făcea deplasarea foarte dificilă în timpul nopții. Piloții erau nevoiți să cunoască cursul fluviului în cele mai mici detalii pentru a putea opri la sutele de porturi și pontoane de pe maluri. Clemens a studiat, cu meticulozitate, cursul fluviului pe o distanță de aproximativ două mii de mile (3.200 km), timp de mai bine de doi ani, până a primit brevetul de pilot (în 1859). În timp ce se pregătea pentru obținerea licenței de pilot, Samuel l-a convins pe fratele său mai tânăr, Henry Clemens, să lucreze împreună cu el pe Mississippi. Henry a fost ucis la data de 21 iunie 1858, când vasul a explodat. Samuel s-a învinovățit pentru moartea fratelui său[5], În pofida coșmarului zilnic, a continuat să lucreze ca pilot pe fluviu până la izbucnirea Războiului civil din America în 1861, când traficul de pe Mississippi fusese redus.

Missouri nu s-a înrolat în Statele Confederate ale Americii și a rămas loial Uniunii. Când a început războiul, Twain și prietenii săi au format o miliție confederată (eveniment descris în 1885 în nuvela The Private History of a Campaign That Failed), dar nu au fost implicați în acțiuni militare și miliția s-a destrămat după doar două săptămâni. Prietenii săi s-au înrolat în armata confederată; Twain s-a alăturat fratelui său, Orion, care fusese numit secretar al guvernatorului statului Nevada, plecând către vest. Au călătorit mai bine de două săptămâni într-o diligență, peste Marile Câmpii și Munții Stâncoși, până la orașul minier Virginia City, statul Nevada. Aceste aventuri în „Vestul Sălbatic” au contribuit semnificativ la formarea sa ca scriitor și au format baza celui de-al doilea roman al său, Roughing It (Sub cerul liber).

Ajuns în Nevada, a devenit miner, sperând să se îmbogățească descoperind argint. A petrecut mult timp în tabăra minieră alături de tovarășii săi, încă o experiență de viață de care s-a folosit în activitatea literară. După eșecul său ca miner, a găsit de lucru la un ziar din Virginia City numit „The Daily Territorial Enterprise”. Acolo a început să folosească pseudonimul literar Mark Twain.

În 1867, călătorind prin Europa și Orientul Mijlociu (eveniment aflat la baza colecției de scrisori de călătorie The Innocents Abroad), Twain l-a cunoscut pe Charles Langdon, care i-a arătat o fotografie a surorii sale, Olivia. Twain susține că s-a îndrăgostit la prima vedere; abia în anul următor a cunoscut-o pe Olivia; cei doi s-au logodit în 1869 și s-au căsătorit în februarie 1870, la Elmira, New York. După ce s-au stabilit la Buffalo, Olivia a născut un băiat, Langdon, care din nefericire a murit de difterie la vârsta de un an și șapte luni. Twain și soția au mai avut trei fiice: Susy, Clara și Jean Clemens. Căsnicia lor a durat 34 de ani, până la decesul Oliviei (în 1904). Twain a trăit mai mult decât Jean și Susy. Drept consecință, a trecut printr-o perioadă de depresie profundă, începută în 1896, pe când se afla într-un turneu de lecturi în Anglia, la aflarea veștii că fiica sa favorită, Susy, a murit de meningită. Decesul soției, precum și moartea altei fiice, Jean, la 24 decembrie 1909, i-au adâncit depresia. În 1909, Twain este citat ca spunând: „Am sosit cu Cometa Halley în 1835. Va apărea din nou la anul, și mă aștept să mă duc cu ea. Ar fi cea mai mare dezamăgire a vieții mele dacă nu mă duc cu cometa lui Halley. Atotputernicul a spus, fără îndoială: «Aici sunt ciudații ăștia doi, fără rost; au sosit împreună, trebuie să plece împreună».”

În ciuda problemelor sale personale și financiare, Twain a fost renumit pentru umorul și buna sa dispoziție, datorită cărora s-a bucurat de o popularitate imensă în întreaga lume. La apogeu, el a fost, probabil, cel mai popular american din vremea respectivă. În 1907, publicul s-a înghesuit la Expoziția Jamestown, doar ca să-l zărească pe Mark Twain. S-a bucurat de prietenia mai multor celebrități, între care autorul și criticul literar William Dean Howells, politicianul și autorul Booker T. Washington, inginerul și inventatorul Nikola Tesla, scriitoarea Helen Keller și magnatul Henry Huttleston Rogers. William Faulkner scria despre Twain că a fost „părintele literaturii americane”…

Mark Twain a murit[6] la 21 aprilie 1910 în Redding, Connecticut. La aflarea veștii, președintele Statelor Unite, William Howard Taft a declarat: „Mark Twain a dat bucurie — distracție cu adevărat intelectuală — la milioane de oameni, iar operele sale vor continua să facă plăcere altor milioane din generațiile următoare… Umorul său a fost american, dar el a fost aproape la fel de apreciat de englezi și alte nații ca și de conaționalii săi. El a creat o parte trainică a literaturii americane.”

Mark Twain a fost înmormântat, lângă soția sa, în cimitirul Woodlawn din Elmira, statul New York…

[1] Într-un hambar…

[2] Missouri s-a numărat printre statele americane în care sclavia primise încuviințarea legală (din 1821); de când era fraged, Twain a fost expus conceptului sclaviei și realității fruste a acesteia, temă pe care a explorat-o în operele sale.

[3] Se spune că Mark Twain a avut o copilărie nefericită. Doar un frate și o soră au ajuns la vârsta maturității, anume Orion Clemens, respectiv Pamela. Una dintre surorile sale, Margaret, a murit atunci când Samuel avea patru ani, iar fratele său, Benjamin, a murit trei ani mai târziu. Alt frate mai mare, Pleasant, nu a trăit decât trei luni. Samuel a avut și un frate mai tânăr, Henry Clemens…

[4] Mark Twain a fost el însuși țintă a umorului (aș spune cruzimii) celorlalți. Faptul de a fi daltonist a generat/ stimulat discuțiile ironice din cercurile sociale ale vremii…

[5] S-a considerat responsabil pentru tot restul vieții sale…

[6] De angină pectorală…