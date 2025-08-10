Ascultă Radio România Iași Live
Vrancea: Puternic incendiu de vegetație în comuna Vânători. Vântul puternic și vegetația uscată îngreunează misiunea pompierilor

Vrancea: Puternic incendiu de vegetație în comuna Vânători. Vântul puternic și vegetația uscată îngreunează misiunea pompierilor

Publicat de andreeadaraban, 10 august 2025, 17:37


 Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit, astăzi,  în satul Rădulești, comuna Vânători, județul Vrancea. Mai multe echipaje de pompieri intervin la fața locului pentru stingerea flăcărilor, care se manifestă din mai multe direcții.

Incendiul afectează vegetație ierboasă, stufăriș și mărăciniș, iar suprafața afectată nu a putut fi estimată deocamdată.

La intervenție participă cinci autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, o autospecială operativă și o dronă pentru monitorizarea aeriană a zonei.

Vântul puternic și vegetația uscată îngreunează misiunea pompierilor.

Autoritățile reamintesc populației că arderea vegetației uscate este strict interzisă și poate avea consecințe grave. (Radio Iași/ arhivă Radio Iași)

 

 

