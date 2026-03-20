Prima pagină » Știri » Regional » Vrancea: Bărbat reţinut pentru delapidare, în urma unor percheziţii efectuate la Mărăşeşti

Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 11:07

Un bărbat în vârstă de 57 de ani din Mărăşeşti, cercetat pentru delapidare, a fost reţinut pentru 24 de ore în urma unor percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

‘În urma activităţilor desfăşurate, un bărbat de 57 de ani, din oraşul Mărăşeşti, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. Totodată, au fost recuperate bunuri în valoare de aproximativ 60.000 de lei’, a precizat IPJ Vrancea.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, ar fi vorba de fostul primar al oraşului Mărăşeşti, Valerică Chitic, care a fost vizat şi în trecut în mai multe dosare penale.

Acţiunea a avut loc la data de 19 martie 2026 şi a fost desfăşurată de poliţiştii oraşului Mărăşeşti, cu sprijinul mai multor structuri din cadrul IPJ Vrancea, vizând efectuarea de percheziţii domiciliare, verificarea respectării normelor de convieţuire socială, precum şi prevenirea şi combaterea abaterilor la regimul rutier.

În cadrul activităţilor au fost efectuate şapte percheziţii domiciliare şi au fost verificate patru societăţi comerciale.

De asemenea, poliţiştii au legitimat 75 de persoane şi au instituit patru filtre rutiere, fiind efectuate 56 de testări cu aparatul alcooltest şi o testare pentru depistarea consumului de substanţe psihoactive.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4.930 de lei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

