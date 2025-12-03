Vaslui: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ‘Elisabeta Polihroniade’ a marcat 50 de ani de activitate

Ascultă Radio România Iași Live
3 decembrie 2025

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui a marcat, miercuri, 50 de ani de activitate, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, a cadrelor didactice şi a elevilor şcolii.

Cu acest prilej a fost inaugurat sediul instituţiei, recent reabilitat în cadrul unui proiect de investiţii derulat de Consiliul Judeţean Vaslui.

‘Cei 50 de ani ai acestei instituţii reprezintă o poveste de dăruire, de efort şi de succes. Dascălii şi specialiştii de aici lucrează cu copii speciali, care au nevoie de sprijin, înţelegere şi soluţii adaptate. Le mulţumesc tuturor pentru munca depusă şi pentru faptul că reuşesc, prin dedicare, să transforme provocările în reuşite. Consiliul Judeţean Vaslui va continua să asigure condiţii moderne şi adaptate, astfel încât elevii să primească o şansă reală la formare şi integrare în comunitate’, a declarat preşedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan.

În cadrul evenimentului a fost subliniat rolul important al formării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Foştii şi actualii dascăli şi directori ai instituţiei au împărtăşit din experienţa proprie vorbind despre provocările educaţiei incluzive. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

