Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 08:05

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui derulează în perioada februarie – iunie 2026 Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’, destinată elevilor şi profesorilor din judeţ pentru a putea să recunoască dezinformarea şi manipularea din mediul online.

Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, campania îşi propune educarea tinerei generaţii prin promovarea alfabetizării media, combaterea dezinformării şi încurajarea cetăţeniei active şi responsabile şi se va desfăşura în opt şcoli din mediul urban şi rural din judeţ.

‘Prin educarea elevilor şi a profesorilor despre cum să utilizeze corect şi critic informaţiile media, campania contribuie la crearea unei societăţi europene mai bine informate, implicate şi rezistente la manipulări, într-un context democratic şi pluralist. Aceasta va avea două componente, activităţi de educaţie destinate elevilor şi ateliere de formare pentru educaţia media dedicate profesorilor, în special din mediul rural, periurban şi urban mic’, precizează sursa citată.

Elevi şi profesori de la opt şcoli vasluiene vor fi implicaţi în activităţi cu ajutorul cărora vor fi ajutaţi înţeleagă modul în care funcţionează mass-media, să identifice sursele credibile de informare şi să recunoască dezinformarea şi manipularea online, au mai transmis reprezentanţii CJ Vaslui.

Activităţile din cadrul Campaniei ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ se vor desfăşura în baza parteneriatului semnat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi Consiliul Naţional al Audiovizualului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)