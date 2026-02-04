Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct

Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct

Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 08:05

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui derulează în perioada februarie – iunie 2026 Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’, destinată elevilor şi profesorilor din judeţ pentru a putea să recunoască dezinformarea şi manipularea din mediul online.

Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, campania îşi propune educarea tinerei generaţii prin promovarea alfabetizării media, combaterea dezinformării şi încurajarea cetăţeniei active şi responsabile şi se va desfăşura în opt şcoli din mediul urban şi rural din judeţ.

‘Prin educarea elevilor şi a profesorilor despre cum să utilizeze corect şi critic informaţiile media, campania contribuie la crearea unei societăţi europene mai bine informate, implicate şi rezistente la manipulări, într-un context democratic şi pluralist. Aceasta va avea două componente, activităţi de educaţie destinate elevilor şi ateliere de formare pentru educaţia media dedicate profesorilor, în special din mediul rural, periurban şi urban mic’, precizează sursa citată.

Elevi şi profesori de la opt şcoli vasluiene vor fi implicaţi în activităţi cu ajutorul cărora vor fi ajutaţi înţeleagă modul în care funcţionează mass-media, să identifice sursele credibile de informare şi să recunoască dezinformarea şi manipularea online, au mai transmis reprezentanţii CJ Vaslui.

Activităţile din cadrul Campaniei ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ se vor desfăşura în baza parteneriatului semnat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi Consiliul Naţional al Audiovizualului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:24

(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier

Mai multe organe care au fost prelevate la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, de la o persoană aflată în moarte cerebrală, vor salva pacienţi...

(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier
Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:09

Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Valeriu Iftime, a cerut sprijinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi...

Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean
Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:05

Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului

Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţiei...

Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului
Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:01

Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu măsura adoptată de executiv potrivit căreia, de la 1 februarie, prima zi...

Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:59

Europenii încep negocierile cu Administraţia Trump privind minereurile rare

Europenii încep, astăzi, negocieri în Statele Unite în speranţa de a ajunge la un acord cu Administraţia Trump privind minereurile rare,...

Europenii încep negocierile cu Administraţia Trump privind minereurile rare
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:56

Programul „Tomata” continuă şi în 2026

Programul „Tomata” continuă şi anul acesta, iar legumicultorii se pot înscrie până pe data de 15 aprilie la Direcţiile agricole....

Programul „Tomata” continuă şi în 2026
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:55

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans pe 6 februarie, în contextul în care data obişnuită de plată, 8 februarie, este...

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta
Prim plan marți, 3 februarie 2026, 18:00

(AUDIO) Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțare

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, potrivit unui articol PressOne,...

(AUDIO) Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțare