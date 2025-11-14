Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Teatrul Național din Iași – primul teatru național românesc, la 185 de ani 

Teatrul Național din Iași – primul teatru național românesc, la 185 de ani 

Teatrul Național din Iași – primul teatru național românesc, la 185 de ani 

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 17:23

Anul acesta, Teatrul Național Iași sărbătorește 185 de ani de la semnarea actului său de naștere.

În prima jumătate a sec. al XIX-lea, Iașul, capitala Moldovei, devenise un veritabil centru cultural în care tinerii boieri călătoreau în Occident şi importau modele europene de teatru. Tipografia în limba română, societăţile literare, presa culturală  începeau să se dezvolte, iar teatrul era considerat un mijloc de afirmare naţională a elitei. În acest context, pe 18 martie 1840, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu au fost numiți de Guvernul lui Mihail Sturdza, directorii Teatrului Național Iași. Încă de la începutul directoratului, au impus o linie ideologică orientată spre emanciparea limbii române, spre coagularea conștiinței naționale, profesionalizarea artei dramatice și integrarea țării în circuitul cultural european.

185 de ani de la premiera primului spectacol românesc pe scena unei instituții teatrale naționale de stat

După semnarea actului de constituire a Teatrului Național din Iași, în seara de 18 noiembrie 1840, are loc cea cea dintâi reprezentație „cu subiect românesc” a primei stagiuni naționale ieșene, spectacol oferit de trupa întregită și pregătită în doar câteva luni de către Costache Caragiali. Premiera „Farmazonul din Hârlău”, prima opera dramatică a tânărului Vasile Alecsandri, care nici nu împlinise 20 de ani la acea vreme, a avut loc pe scena din clădirea Théâtre des Variétés de pe strada Goliei, iar succesul a fost atât de răsunător, încât, așa cum scriu cronicile de atunci, a marcat, pe drept cuvânt, începutul marelui teatru românesc în capitala Moldovei.

Comedie satirică în trei acte, cu puternice accente burlești și moralizatoare, „Farmazonul din Hârlău” ironizează ambițiile și naivitatea micilor boieri. Intriga prezintă un tânăr boier mic de la Hârlău, Pestriț (așa-numitul farmazon), care vine la Iași în speranța de a obține mâna Aglăiței, fiica slugerului Ganganu, și, odată cu aceasta, intrarea în „societatea farmazonilor”. Leonil și prietenul său Titirez, doi escroci ieșeni puși pe șotii, profită de entuziasmul lui Pestriț și inventează un ritual de inițiere masonică absurd. Comicul de situaţie și limbajul caricatural bine conduse de Alecsandri, verva dramatică și finalul tragicomic au încântat, peste timpuri, generații întregi de spectatori.

Marți, pe 18 noiembrie, de la ora 19:00, pe scena Sălii Mari a Teatrului Național din Iași, în onoarea dramaturgiei românești, va avea loc spectacolul „Dʼale carnavalului” de I. L. Caragiale, o montare de anul acesta a regizorului Claudiu Goga. Pe scena virtuală a instituției, iubitorii teatrului vor avea ocazia să vizioneze un fragment din „Farmazonul din Hârlău” de Vasile Alecsandri”, un montaj realizat cu prilejul acestei sărbători, împreună cu actorii Naționalului ieșean: Diana Roman, Petronela Grigorescu și Cosmin Maxim. (sunet: Adrian Păduraru, video: Constantin Dimitriu). (Radio Iași/ Comunicat Teatrul Național Iași)

Etichete:
Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuţia privind bugetul de anul viitor
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 14:54

Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuţia privind bugetul de anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că în următoarele două săptămâni va începe discuţia privind bugetul de anul viitor. El a răspuns...

Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuţia privind bugetul de anul viitor
APAVITAL Iași va trece la citirea și facturarea lunară a consumului de apă începând cu 1 ianuarie 2026
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 14:46

APAVITAL Iași va trece la citirea și facturarea lunară a consumului de apă începând cu 1 ianuarie 2026

Societatea APAVITAL S.A. aduce la cunoștința utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apă și canalizare că, începând cu data de 1...

APAVITAL Iași va trece la citirea și facturarea lunară a consumului de apă începând cu 1 ianuarie 2026
Mugur Isărescu: Inflaţia a crescut peste aşteptări în trimestrul al treilea al anului
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 14:37

Mugur Isărescu: Inflaţia a crescut peste aşteptări în trimestrul al treilea al anului

Inflaţia va continua să fie ridicată şi în perioada următoare, urmând să înceapă să scadă abia spre sfârşitul anului viitor, a declarat...

Mugur Isărescu: Inflaţia a crescut peste aşteptări în trimestrul al treilea al anului
Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 14:30

Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0847 lei, în urcare cu...

Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 13:20

Iaşi: Reţea internaţională de trafic de droguri din România şi alte trei ţări, destructurată; s-au făcut 16 reţineri

O grupare specializată în trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt...

Iaşi: Reţea internaţională de trafic de droguri din România şi alte trei ţări, destructurată; s-au făcut 16 reţineri
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 13:02

Bacău: Inspectori ISCTR, transportatori şi instructori auto, trimişi în judecată de DNA pentru dare şi luare de mită

Cinci inspectori de trafic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Bacău au fost trimişi în judecată...

Bacău: Inspectori ISCTR, transportatori şi instructori auto, trimişi în judecată de DNA pentru dare şi luare de mită
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 12:17

(AUDIO) „Interviu cu viitorul meu”, proiect pentru elevii din Iași

În județul Iași se desfășoară proiectul „Interviu cu viitorul meu”, inițiativă menită să aducă elevii mai aproape de profesioniști...

(AUDIO) „Interviu cu viitorul meu”, proiect pentru elevii din Iași
Prim plan vineri, 14 noiembrie 2025, 11:55

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti preia ancheta în cazul fetiţei decedate la stomatolog

UPDTAE – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat vineri că a preluat cercetările în dosarul privind decesul fetiţei de doi...

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti preia ancheta în cazul fetiţei decedate la stomatolog