Teatrul Național din Iași – primul teatru național românesc, la 185 de ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 17:23

Anul acesta, Teatrul Național Iași sărbătorește 185 de ani de la semnarea actului său de naștere.

În prima jumătate a sec. al XIX-lea, Iașul, capitala Moldovei, devenise un veritabil centru cultural în care tinerii boieri călătoreau în Occident şi importau modele europene de teatru. Tipografia în limba română, societăţile literare, presa culturală începeau să se dezvolte, iar teatrul era considerat un mijloc de afirmare naţională a elitei. În acest context, pe 18 martie 1840, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu au fost numiți de Guvernul lui Mihail Sturdza, directorii Teatrului Național Iași. Încă de la începutul directoratului, au impus o linie ideologică orientată spre emanciparea limbii române, spre coagularea conștiinței naționale, profesionalizarea artei dramatice și integrarea țării în circuitul cultural european.

185 de ani de la premiera primului spectacol românesc pe scena unei instituții teatrale naționale de stat

După semnarea actului de constituire a Teatrului Național din Iași, în seara de 18 noiembrie 1840, are loc cea cea dintâi reprezentație „cu subiect românesc” a primei stagiuni naționale ieșene, spectacol oferit de trupa întregită și pregătită în doar câteva luni de către Costache Caragiali. Premiera „Farmazonul din Hârlău”, prima opera dramatică a tânărului Vasile Alecsandri, care nici nu împlinise 20 de ani la acea vreme, a avut loc pe scena din clădirea Théâtre des Variétés de pe strada Goliei, iar succesul a fost atât de răsunător, încât, așa cum scriu cronicile de atunci, a marcat, pe drept cuvânt, începutul marelui teatru românesc în capitala Moldovei.

Comedie satirică în trei acte, cu puternice accente burlești și moralizatoare, „Farmazonul din Hârlău” ironizează ambițiile și naivitatea micilor boieri. Intriga prezintă un tânăr boier mic de la Hârlău, Pestriț (așa-numitul farmazon), care vine la Iași în speranța de a obține mâna Aglăiței, fiica slugerului Ganganu, și, odată cu aceasta, intrarea în „societatea farmazonilor”. Leonil și prietenul său Titirez, doi escroci ieșeni puși pe șotii, profită de entuziasmul lui Pestriț și inventează un ritual de inițiere masonică absurd. Comicul de situaţie și limbajul caricatural bine conduse de Alecsandri, verva dramatică și finalul tragicomic au încântat, peste timpuri, generații întregi de spectatori.

Marți, pe 18 noiembrie, de la ora 19:00, pe scena Sălii Mari a Teatrului Național din Iași, în onoarea dramaturgiei românești, va avea loc spectacolul „Dʼale carnavalului” de I. L. Caragiale, o montare de anul acesta a regizorului Claudiu Goga. Pe scena virtuală a instituției, iubitorii teatrului vor avea ocazia să vizioneze un fragment din „Farmazonul din Hârlău” de Vasile Alecsandri”, un montaj realizat cu prilejul acestei sărbători, împreună cu actorii Naționalului ieșean: Diana Roman, Petronela Grigorescu și Cosmin Maxim. (sunet: Adrian Păduraru, video: Constantin Dimitriu). (Radio Iași/ Comunicat Teatrul Național Iași)