Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava: Premieră – Dealurile Californiei, de Jez Butterworth, regia Horia Suru

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 20:02

Spectacolul Dealurile Californiei de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, va fi prezentat publicului pe 14 februarie, la ora 19:00. Noua producție este cu atât mai remarcabilă, cu cât montarea textului Dealurile Californiei (The Hills of California) scris de renumitul dramaturg britanic Jez Butterworth și tradus de Adrian Solomon reprezintă o premieră națională.

 

Dealurile Californiei de Jez Butterworth este un spectacol cu enrgie unică și muzică live care ne propune o abordare interesantă asupra temei clasice a întoarcerii acasă, în care regăsim drama profundă a unei familii, cu momente de tensiune, umor negru și nostalgie; o radiografie a relațiilor mamă-fiică și a impactului pe care prețul succesului, real sau imaginar, îl are asupra vieții.

Acțiunea se desfășoară în două planuri temporale: 1955, când patru surori adolescente din Blackpool, Anglia, de pe malul mării, visează să devină vedete ca trupă vocală, fiind antrenate de mama lor care speră să le scape de o viață mediocră și 1976, când surorile Webb se reîntâlnesc, pentru a-și lua rămas-bun de la mama lor Vera, care se află pe patul de moarte. Secrete îngropate de mult și amintiri contradictorii vor fi dezvăluite. O întâlnire foarte importantă cu un producător de talente american, de la mijlocul anilor ’50, le oferă o șansă la faimă, dar deciziile luate atunci de Vera au consecințe devastatoare, lăsând răni adânci pentru totdeauna.

Dealurile Californiei de Jez Butterworth propune o întâlnire între o echipă de producție performantă, un text atractiv și o distribuție generoasă și fresh care îi include pe toți cei patru noi actori ai teatrului sucevean, dar și colaboratori surpriză.

Dealurile Californiei de Jez Butterworth, regia Horia Suru – echipa de producție:

Regie: Horia Suru

Traducere: Adrian Solomon

Decor: Bianca Veșteman

Costume: Bianca și Sabina Veșteman

Muzică originală: Cári Tibor

Pian: Johannes Raimund Onesciuc

Coregrafie: Alice Veliche

Lighting design: Costi Baciu

Video-design: Mihai Nistor

Afiș: Bogdan Tulbure

Distribuția: Clara Popadiuc, Cristina Florea, Diana Lazăr,  Maria Teișanu, Delu Lucaci, Adrian Andone, Cătălin Ștefan Mîndru, Ciprian Mistreanu, Răzvan Bănuț, Iulian Burciu, Bogdan Amurăriței, Johannes Raimund Onesciuc, Eliza Cîrșmariu, Clara Odette Solcan, Tamara Ioana Ursache, Anastasia Aisa Zancu-Ciornei, Amalia Ștefania Calinciuc, Didi Andrei Păduraru, Sebastian Rațiu.

Dealurile Californiei de Jez Butterworth s-a jucat pentru prima dată la Londra, la Harold Pinter Theatre, în februarie 2024, în regia lui Sam Mendes, iar în toamna aceluiași an, a avut premiera pe Broadway, la Broadhurst Theatre. Spectacolul a fost foarte apreciat atât de public cât și de critici, pentru profunzimea emoțională și interpretările actoricești de excepție.

Pentru a afla mai multe informații despre evenimentele teatrului, vă rugăm să urmăriți paginile noastre: www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/,  www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava, www.teatrulmateivisniec.ro.

