Suceava: Incendii în localităţile Dumbrăviţa şi Măneuţi, în noaptea de Revelion

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 11:12

O casă din localitatea Dumbrăviţa a ars complet, în noaptea de Revelion, ca urmare a unui incendiu generat de supraîncălzirea coşului de fum, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, pentru stingerea incendiului au intervenit militarii Detaşamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Vadu Moldovei, cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

‘La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la locuinţa învecinată. Incendiul a fost lichidat la ora 3:00. Casa de locuit, cu bunurile din interior, a ars în totalitate, pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi. Flăcările au izbucnit din podul casei de locuit, iar cauza probabilă fost efectul termic, generat de coşul de fum amplasat necorespunzător faţă de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuinţa învecinată, cu bunurile aferente’, au transmis oficialii ISU Suceava.

De asemenea, militarii Detaşamentului de pompieri Rădăuţi, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localităţile Frătăuţii Vechi, Frătăuţii Noi, Bilca şi Gălăneşti, au intervenit, în noaptea de Revelion, cu şapte autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Măneuţi.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat două construcţii anexe şi o parte din acoperişul casei, flăcările fiind extinse şi la o anexă din vecinătate. De asemenea, exista pericolul de propagare la întreaga locuinţă, dar şi la construcţiile de pe proprietatea învecinată.

‘Au ars o magazie şi o bucătărie de vară, cu bunuri materiale din interior, pe o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi. De asemenea, s-a degradat acoperişul casei de locuit, pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi. Flăcările au afectat şi laterala unui depozit de furaje, aflat pe proprietatea învecinată, pe aproximativ 40 de metri pătraţi’, au precizat pompierii din Suceava.

În acest caz, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza manipulării necorespunzătoare a artificiilor. AGERPRES

