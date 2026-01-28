Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Suceava: Doi minori, răniţi grav în urma coliziunii dintre motocicletele pe care le conduceau

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 08:40

Doi tineri, de 16 şi 17 ani, au fost răniţi grav în urma unui accident rutier produs, în noaptea de marţi spre miercuri, pe raza localităţii Zvoriştea, au declarat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, cei doi tineri se aflau pe două motociclete şi au intrat în coliziune. Unul dintre ei se afla în stop cardio- respirator şi a necesitat manevre de resuscitare.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2 cu sprijinul unui echipaj de la Serviciul de Ambulanţă cu medic.

‘Este vorba despre o coliziune între două motociclete, două persoane implicate, una în stop cardio-respirator în curs de resuscitare. Cea de-a doua victimă este conştientă şi cooperantă. Ambele victime sunt transportate la UPU Suceava’, au precizat oficialii ISU. AGERPRES/FOTO ISU SV

