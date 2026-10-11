Suceava: A treia zi de intervenții pentru lichidarea focarelor ascunse, la incendiul din fondul forestier Marginea

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 12:50

Pompieri militari, lucrători silvici și de la serviciul voluntar pentru situații de urgență continuă misiunea începută vineri dimineață, când un incendiu a izbucnit în zona împădurită administrată de Ocolul Silvic Marginea.

Suprafața afectată este de aproximativ 15 hectare, iar incendiul a fost localizat încă din prima zi, flăcările fiind împiedicate să se propage mai mult.

Incendiul s-a manifestat atât subteran și la litieră, cât și la coronamentul unor arbori.

Deoarece stratul de litieră este foarte gros, de peste 30-40 de centimetri, incendiul continuă să se manifeste în subteran, alimentat și întreținut de turba (cărbune natural) din componența litierei.

Cu ajutorul dispozitivelor specifice de intervenție, pompierii răscolesc și inundă suprafețele fumegânde pentru ca incendiul subteran să fie lichidat. Nu sunt înregistrate victime, iar misiunea forțelor de intervenție continuă până la stingerea tuturor focarelor ascunse. (ISU SV)