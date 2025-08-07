STEM. Dans și Neuroștiință. Noi frontiere în cercetarea transdisciplinară universitară: arta și neuroștiința fuzionează într-un proiect unic în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 august 2025, 10:29

În cadrul unui eveniment cu totul special, pe data de 22 iulie 2025, proiectul „STEM. Dans și Neuroștiință” a creat o punte nouă între scena artistică și laboratorul de cercetare.

O testare publică inedită, desfășurată la Iași, a transformat un spectacol de dans contemporan într-un dialog fascinant între corp și creier, între emoția artistului și cea a spectatorului. O paradigmă nouă a fost creată, în care emoția nu mai este doar simțită, ci și măsurabilă.

Artiștii, în dinamica unui act artistic, și publicul, martor al poveștii coregrafice, au împărtășit o experiență comună, ce a fost vizualizată și înregistrată în timp real de cercetători. Prin intermediul unor sisteme de monitorizare a creierului de ultimă generație (g. Nautilus pentru dansatori, Unicorn Hybrid Black pentru spectatori), a fost cartografiată o imagine a emoțiilor și a gândurilor, atât pe scenă, cât și în sală, pentru a cuantifica răspunsul cerebral în timp real. Rezultatele preliminare indică o activare semnificativ mai mare în banda Delta — în special în zona prefrontală — în momentele coregrafice cu impact emoțional mai puternic.

Scopul proiectului este de a înțelege mai bine cum se sincronizează mintea dansatorului cu cea a publicului, creând o conexiune emoțională profundă. Linia centrală de interes este investigarea răspunsurilor neuronale prin combinarea tehnologiilor de monitorizare a activității cerebrale cu practica dansului. Organizatorii își propun să înțeleagă cum reacționează sistemul nervos la stimuli noi și în ce fel poate fi folosit dansul ca instrument de intervenție în sănătate și educație. O componentă centrală a proiectului o reprezintă implicarea activă a publicului spectator. Prin colectarea de date privind percepția și reacțiile acestora, folosind chestionare detaliate, interviuri calitative, măsurători și analize ale modelelor de unde cerebrale produse de activitatea electrică a neuronilor în timpul vizionării spectacolelor, echipa proiectului ar putea identifica elementele/momentele spectacolului care generează cel mai puternic răspuns emoțional și cognitiv.

Proiectul „STEM. Dans și Neuroștiință” reprezintă o premieră în România, care poziționează cercetarea transdisciplinară de la Iași pe harta internațională a neuroștiinței dansului.

Inițiat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE), coordonat de Asociația Secția de Coregrafie (ASC), alături de parteneri academici de top – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF), Muzeul Național al Literaturii Române Iași – proiectul transcende barierele dintre disciplinele implicate. Evenimentul implică o echipă extinsă de aproximativ 40 de specialiști: dansatori, ingineri, medici, psihologi, muzicieni și artiști vizuali, ce explorează noi frontiere în artă, căutând nu doar să creeze, ci și să înțeleagă aspecte care încă nu sunt elucidate practic la momentul actual.

„Credem că această perspectivă poate genera metode noi în pedagogia artistică, în recuperarea neurologică, în terapia prin artă și chiar în arhitecturi sociale bazate pe empatie. Proiectul pilot de față deschide o direcție strategică de cercetare pentru următorii ani, în care vom continua să analizăm cum interacționează mișcarea, percepția și transformarea interioară.

Colaborarea strânsă dintre UNAGE, TUIASI, UMF Iași și ASC demonstrează că dansul nu e doar expresie artistică, ci și un mediu de explorare a realității. Ne propunem să facem vizibile dimensiunile invizibile ale dansului: cele legate de neuroplasticitate, afectivitate și inteligență senzorială și relațională. Acest parteneriat universitar este nu doar necesar, ci și exemplar pentru pentru cum pot funcționa proiectele multidisciplinare din România” precizează lect. univ. dr. Sandra Mavhima, coregraf și inițiatoarea proiectului.

Rezultatele cercetării deschid perspective revoluționare. Pe de o parte, ele ar putea oferi un nou fundament științific pentru compoziții coregrafice neuro-optimizate menite să stimuleze zone specifice ale creierului. Pe de altă parte, ar putea contribui la dezvoltarea unor instrumente terapeutice inovatoare, folosind puterea expresivă a dansului pentru crearea unor terapii alternative prin artă, pentru îmbunătățirea sănătății mintale a pacienților cu afecțiuni precum Sindromul Down sau Boala Parkinson, sau în programe dedicate reabilitării medicale, cum ar fi crearea și optimizarea unei neuro-proteze pentru pacienți paralizați.

În prezent, datele colectate sunt analizate de echipele de la TUIAȘI, UNAGE și UMF iar concluziile vor fi făcute publice în cadrul Conferinței Științifice Neuroplasticitatea în era digitală, din noiembrie a.c. și sunt așteptate să documenteze impactul real și emoțional al dansului asupra creierului uman.

Acest proiect pilot, co-finanțat de Ministerul Culturii și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, prin grantul Institutului de Cercetare Multidisciplinară prin Arte (ICMA), demonstrează că arta și știința nu sunt domenii separate, ci forțe complementare care pot transforma felul în care percepem mișcarea, corpul și conștiința.

Pentru informații suplimentare și detalii despre eveniment, vă rugăm să ne contactați la: sectiadecoregrafie@gmail.com