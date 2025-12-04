Spitalul Municipal Rădăuţi, inclus în programul pentru pacienţii cu AVC; 50 de spitale au infrastructură pentru intervenţie rapidă

Reţeaua naţională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut va fi extinsă prin includerea Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori Cosma şi Damian’ din Rădăuţi în Programul Acţiuni Prioritare – AVC, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

‘De când am preluat mandatul, am realocat bugetele şi am suplimentat programele de ‘Acţiuni Prioritare’, tocmai pentru ca ele să răspundă celor mai critice cazuri, într-un timp cât mai scurt. Am regândit finanţarea pentru a extinde reţeaua de spitale care pot trata pacienţii cu AVC, nu doar prin fibrinoliză intravenoasă, ci şi prin trombectomie şi alte metode moderne, acolo unde fiecare minut poate schimba definitiv evoluţia unui pacient. Odată cu includerea Rădăuţiului, ajungem la 50 de spitale pregătite pentru fibrinoliză – o reţea care nu mai este doar o intenţie, ci o infrastructură medicală funcţională, construită pentru intervenţie rapidă în situaţii critice’, a scris ministrul pe Facebook.

El a spus că finanţarea programului a crescut constant:

* 29 milioane lei în 2023;

* 45 milioane lei în 2024;

* 66 milioane lei în 2025.

Totodată, susţine ministrul Sănătăţii, bugetul din acest an este cu 47% mai mare faţă de 2024, iar în ultimele patru luni a fost suplimentată alocarea iniţială cu încă 25%, pentru a creşte capacitatea spitalelor de a interveni imediat şi eficient.

‘Sunt măsuri care aduc predictibilitate într-un moment care, altfel, poate schimba o viaţă în câteva secunde. Întărirea reţelei AP-AVC face parte dintr-o viziune mai amplă: un sistem de sănătate în care urgenţele neurovasculare sunt tratate profesionist, predictibil şi aproape de casă. Pacienţii au dreptul la intervenţii rapide, indiferent de judeţul în care se află’, a mai afirmat Alexandru Rogobete. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro