Spectacolul de Revelion 2026 la Piatra Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 10:11


La Piatra Neamț, ultima zi a anului aduce un alt punct culminant: Spectacolul de Revelion 2026, care va avea loc în Piața Ștefan cel Mare.

Începând cu ora 22.30, pe scenă vor urca Generic & Dan Ciotoi, Nicole Cherry și trupa L.A., într-un program construit pentru toate gusturile – de la hituri care au marcat anii ’90, până la piese îndrăgite ale publicului tânăr.

La miezul nopții, ora 00.00, cerul de deasupra Pietrei se va umple de artificii, marcând trecerea în noul an și încheind, spectaculos, o lună de concerte, colinde și evenimente.

FOTO Facebook

