Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, 16 decembrie, pe patru străzi din mun. Iași

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, 16 decembrie, pe patru străzi din mun. Iași

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, 16 decembrie, pe patru străzi din mun. Iași

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 07:59

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz marți, 16 decembrie, în intervalul orar 12:00-15:00, la consumatori de pe străzile Otilia Cazmir, Ghica Vodă și Zlataust (Strada și Fundacul).

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

Etichete:
O nouă sesiune a programului naţional Rabla
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 06:51

O nouă sesiune a programului naţional Rabla

Persoanele fizice se pot înscrie începând de marți de la ora 10:00 într-o nouă sesiune a programului naţional Rabla, anunţă Administraţia...

O nouă sesiune a programului naţional Rabla
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 06:04

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror

Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, va susţine marţi interviul la CSM pentru a deveni...

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror
3 Tenori ieșeni – Magia Sărbătorilor de Iarnă
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 05:55

3 Tenori ieșeni – Magia Sărbătorilor de Iarnă

Ateneul Național din Iași vă invită la o serie de concerte magice dedicate sărbătorilor de iarnă, susținute de cei 3 Tenori ieșeni –...

3 Tenori ieșeni – Magia Sărbătorilor de Iarnă
Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 05:06

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a...

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 18:06

Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia

UPDATE – Rezultatul votului la moţiune nu este unul surprinzător însă nu voi ceda, nu îmi voi da demisia şi în niciun caz nu voi putea...

Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 16:29

Parlament/Moţiunea de cenzură a fost respinsă

UPDATE 15 decembrie 2025 – Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost...

Parlament/Moţiunea de cenzură a fost respinsă
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 13:18

(UPDATE) Zeci de copii, trimiși către alte unități medicale de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

UPDATE ora 13:15 Situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași ar urma să revină la normal săptămâna viitoare – a declarat,...

(UPDATE) Zeci de copii, trimiși către alte unități medicale de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 12:22

(REPORTAJ) Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere

Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează, astăzi, 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere, printr-un eveniment...

(REPORTAJ) Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere