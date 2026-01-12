Şerban: Start pentru proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii

Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început, luni, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea proiectului tehnic, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban.

‘Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8: Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început, astăzi, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiţie prioritară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Încă de săptămâna trecută, în condiţii meteo dificile, antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităţilor Joseni şi Lăzarea (judeţul Harghita), trei instalaţii de foraj pentru studii geotehnice, echipa Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere fiind alături de constructor la startul lucrărilor de proiectare’, a notat ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Lotul 1D Joseni-Ditrău, în lungime de 14,4 kilometri, face parte din secţiunea II Miercurea Nirajului-Leghin a Autostrăzii A8 şi are un termen de realizare de 34 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare şi 24 de luni pentru execuţia lucrărilor.

Pe acest lot vor fi construite 21 de pasaje şi viaducte, din care trei ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Ditrău, o descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinţieş, pentru a se asigura funcţionarea independentă.

‘Din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alţi 64 de kilometri ai secţiunii de munte, contractele de proiectare şi execuţie fiind semnate în toamna anului trecut’, a adăugat Şerban.

Potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR), proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău a început conform ordinului emis luna trecută. În contextul demarării etapei de proiectare, la sfârşitul săptămânii trecute, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu a efectuat o vizită de lucru pe amplasamentul autostrăzii, în zonele localităţilor Joseni şi Lăzarea, unde constructorul a mobilizat instalaţiile de foraj pentru investigaţii geotehnice.

‘Am mers pe amplasamentul lotului 1D Joseni-Ditrău şi am avut discuţii cu antreprenorul pentru accelerarea etapelor acestui obiectiv. Depunem toate eforturile pentru ca lucrările de execuţie să înceapă cât mai curând, astfel încât să putem profita de sezonul favorabil construcţiilor. De asemenea, joi, va avea loc şedinţa de început pentru acest contract, cu participarea atât a constructorului, cât şi a supervizorului’, a declarat Gabriel Budescu, citat în comunicat.

Etapa pentru realizarea proiectului tehnic al acestui lot de autostradă din judeţul Harghita are o durată de 10 luni, după finalizarea acestuia urmând cele 24 de luni pentru execuţia lucrărilor.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)