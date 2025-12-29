Ascultă Radio România Iași Live
Revolver ascuns într-un microbuz, descoperit la frontiera de est a României

Revolver ascuns într-un microbuz, descoperit la frontiera de est a României

29 decembrie 2025

Un control de rutină la frontiera României s-a transformat într-o descoperire surprinzătoare pentru polițiștii de frontieră de la Albița. Un revolver încărcat a fost găsit ascuns în peretele lateral al unui microbuz care încerca să intre în țară, iar autoritățile au deschis o anchetă penală.

Incidentul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, județul Vaslui. La control s-a prezentat un bărbat de 27 de ani, cu dublă cetățenie română și a Republicii Moldova, care conducea un microbuz venit dinspre Chișinău.

Pe baza unui profil de risc, polițiștii de frontieră, împreună cu lucrători vamali, au decis să efectueze un control amănunțit al vehiculului. Verificările au dus la descoperirea unui revolver ascuns ingenios în peretele lateral al microbuzului. Arma era încărcată cu cinci cartușe de calibrul 9 mm, nepercutate, fără glonț, și nu fusese declarată la controlul de frontieră.

Întrebat despre proveniența armei, șoferul le-a spus autorităților că transporta microbuzul la rugămintea unui conațional, urmând să-l lase într-o parcare aflată în apropierea punctului de frontieră. Tânărul a susținut că nu avea cunoștință despre existența revolverului ascuns în vehicul.

Conform procedurilor legale, arma a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor. În acest caz, polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru tentativă de contrabandă calificată.

Ancheta este în desfășurare, urmând să se stabilească toate împrejurările în care arma a ajuns ascunsă în microbuz și dacă șoferul a avut sau nu un rol direct în tentativa de introducere ilegală a acesteia în România.

Radio Iaşi/Vasile Geles

