Programul Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor” 2025

SUCEAVA

10 / Miercuri / 18:00 – Deschideți? Deschidem! Teatrul „Matei Vișniec”

Odată cu lăsarea întunericului, vă dăm întâlnire la teatru! Să ne bucurăm împreună de lumină, de colinde, de deschiderea Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor”! După miniconcertul de colinde susținut de Vocalis Music School, vă invităm în foaier, să descoperiți Sufletul artiștilor, o lucrare simbol a cunoscutei artiste plastice Pușa Pîslaru Ionescu.

11 / Joi / 11:00 – Lectura naște campioni Teatrul „Matei Vișniec”

Prima zi de festival se deschide cu un eveniment educativ dedicat iubitorilor de lectură. Spațiul expozițional al Teatrului îi va primi pe școlarii interesați să dialogheze online cu scriitorul Alec Blenche, autorul cărții „Jurnalul unui fotbalist de buzunar”.

11 / Joi / 12:00 – Apolodor, pinguinul călător Teatrul „Matei Vișniec”

Spectacolul Apolodor, pinguinul călător de Gelu Naum, în regia lui Igor Lungu este o producție a Teatrului Național de Stat „Vasile Alecsandri” Bălți, Republica Moldova. Apolodor, un pinguin tenor de la un circ din București, este cuprins de dorul de casă, simțind lipsa familiei sale din Labrador. El își ia rămas-bun de la prietenii săi – cămila Suzi, iepurele Buză-Lată și pisoiul Tiț – și pleacă într-o călătorie plină de aventuri pe uscat, pe apă și cu avionul pentru a-și găsi familia. Este o poveste despre prietenie puternică și durabilă, ajutor reciproc, afecțiune și devotament.

12 / Vineri / 11:00 – Magic Spirilandia Teatrul „Matei Vișniec”

Un spectacol realizat de Teatro Blu Magic Iași, Magic Spirilandia este o aventură de iarnă în care spiridușii lui Moș Crăciun încearcă să salveze pregătirile pentru sărbători cu ajutorul magiei. Publicul devine martor la trucuri rare și momente vizuale care schimbă ritmul poveștii. Energia personajelor, umorul și atmosfera de decembrie dau ritmul unui spectacol pentru copii și părinți, construit ca o călătorie într-o lume în care soluția apare doar dacă magia este crezută până la capăt.

12 / Vineri / 13:30 – Lăcomia cocoșului Teatrul „Matei Vișniec”

Lăcomia cocoșului, expoziția cu ilustrație de carte pentru copii semnată de Ana-Maria Ovadiuc AMO, este un eveniment vesel și plin de imaginație. Copiii sunt invitați să descopere secretele din spatele minunatelor ilustrații, după care vor intra în poveste în cadrul unui atelier de storytelling alături de Narcisa Marian. Lăcomia cocoșului este un eveniment dedicat copiilor, care explorează arta vizuală și puterea poveștilor, printr-o experiență creativă și interactivă.

13 / Sâmbătă/ 10:00 – Din secretele maeștrilor Muzeul Național al Bucovinei

În cadrul atelierului de creație păpuși Din secretele maeștrilor, artista plastică Gonda Cojocariu îți va dezvălui pas cu pas trucuri, tehnici și idei prin care vei putea crea propria ta păpușă – unică, veselă și plină de poveste. Vrei să pătrunzi în lumea magică a păpușilor și să descoperi cum prind viață personajele tale preferate? Hai cu noi într-o aventură creativă unde imaginația ta este superputerea principală!

13 / Sâmbătă / 13:30 – Prostia omenească Teatrul „Matei Vișniec”

Nimeni nu crede că povestea Prostia omenească de Ion Creangă este despre el… nu, e vorba doar despre ceilalți! Spectacolul regizat de Alexandru Boureanu pune în fața celor mari o oglindă de care se amuză cei mici. Ei înțeleg relativ repede că prostia adulților atinge cote cosmice. Spectacolul de față este o adaptare de Bogdan Ulmu, după Ion Creangă, realizat de

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova.

13 / Sâmbătă / 17:30 – Magic Christmas Show Esplanada Casei de Cultură

Un spectacol realizat de Teatro Blu Magic Iași, Magic Christmas Show sosește la Suceava și va transforma seara într-o poveste de iarnă. Magiile spectaculoase ale Magicianului Christianis vor da tonul de sărbătoare, iar teatrul, acrobația și dansul vor aduce un plus de energie și culoare. Vă așteptăm cu mic, cu mare, pe esplanade Casei de Cultură, la un eveniment magic în aer liber!

13 / Sâmbătă / 17:30 – Concert Andreea Bălan Esplanada Casei de Cultură

Îndrăgita artistă Andreea Bălan revine la Suceava cu un show plin de energie, culoare și ritm. Concertul este unul plin de surprize și va include momente coregrafice dinamice, costume spectaculoase și melodii îndrăgite, transformând scena într-un univers al bucuriei. Concertul eveniment are loc pe scena amplasată pe esplanada Casei de Cultură iar accesul publicului este liber.

14 / Duminică/ 10:00 – Din secretele maeștrilor Muzeul Național al Bucovinei

În cadrul atelierului de creație păpuși Din secretele maeștrilor, artista plastică Gonda Cojocariu îți va dezvălui pas cu pas trucuri, tehnici și idei prin care vei putea crea propria ta păpușă – unică, veselă și plină de poveste. Vrei să pătrunzi în lumea magică a păpușilor și să descoperi cum prind viață personajele tale preferate? Hai cu noi într-o aventură creativă unde imaginația ta este superputerea principală!

14 / Duminică / 13:30 – Punguța cu doi bani Teatrul „Matei Vișniec”

Punguța cu doi bani după Ion Creangă este o adaptare de Ecaterina Mihăescu–Păun, în regia Alionei Carp, spectacol realizat de Teatrul Republican Muzical Dramatic „B.P. Hașdeu” Cahul, Republica Moldova. În ansamblu, spectacolul respectă fabula textului lui Creangă, chiar dacă există și unele neconcordanțe, pe care le veți remarca, fără dificultate. În mare măsură, corespund și fizionomiile morale ale personajelor, deși unele dintre ele nu-s în poveste. Mai bine însă, haideți la teatru, să vă lămuriți!

14 / Duminică / 17:00 – Deschide-ți fereastra! Teatrul „Matei Vișniec”

Deschide-ți fereastra! este un spectacol cu copii, despre copii, recomandat și adulților.

Un grup de tineri, adăpostindu-se de ploaie, poposește în biblioteca orașului preț de câteva ore. Explorând magia acestui spațiu cu totul și cu totul nou pentru ei, copiii se întâlnesc pe neașteptate cu o trupă de actori de vârsta lor, aflată în plin proces creativ. Astfel, suntem invitați să luăm parte la o întâmplare care va ridica întrebări, dar va oferi și răspunsuri deopotrivă.

RĂDĂUȚI

11 / Joi / 12:00 – Punguța cu doi bani Casa de Cultură

14 / Duminică / 15:00 – Prostia omenească Casa de Cultură

SIRET

11 / Joi / 12:00 – Pinocchio Centrul Cultural „Mihai Teliman”

Pinocchio, după Carlo Colodi, dramatizarea și regia Simona Saiu Voicu, este un spectacol al Companiei de teatru PANTALONE București. O adaptare amuzantă şi interactivă a minunatei poveşti pline de învăţăminte a lui Colodi și un scenariu care respectă firul narativ al poveştii originale, căci întâmplările cărţii reprezintă o sursă de sfaturi despre fapte bune şi frumoase. Prima reprezentație din cadrul Festivalului „Cetatea copiilor” va avea loc pe scena Centrului Cultural „Mihai Teliman” din Siret.

21 / Vineri / 12:00 – Punguța cu doi bani Centrul Cultural „Mihai Teliman”

GURA HUMORULUI

12 / Vineri / 11:00 – Apolodor, pinguinul călător Casa de Cultură

13 / Sâmbătă / 11:00 – Punguța cu doi bani Casa de Cultură

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

12 / Vineri / 11:00 – Pinocchio Muzeul Arta Lemnului

13 / Sâmbătă / 11:00 – Apolodor, pinguinul călător Muzeul Arta Lemnului

FĂLTICENI

13 / Sâmbătă / 16:00 – Pinocchio Centrul Cultural „G.V. Birlic”

14 / Duminică / 16:00 – Apolodor, pinguinul călător Centrul Cultural „G.V. Birlic”

VATRA DORNEI

14 / Duminică / 16:00 – Pinocchio Casa de Cultură „Platon Pardău”

Vă așteptăm la Festivalul Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor” 2025!