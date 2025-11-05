Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 12:25

Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara. DNA confirmă că dosarul vizează suspiciuni de corupţie săvârşite de persoane fizice, unele dintre ele afiliate unui partid politic.

Descinderile au loc la domiciile unor persoane fizice, la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale. Audierile vor avea loc la sediul DNA Iaşi. (Rador)