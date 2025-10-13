Ascultă Radio România Iași Live
Primele măsuri anunțate de Spitalul de Copii „Sfânta Maria” după tragedia în care au murit șapte copii

13 octombrie 2025

Conducerea Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași anunță primele măsuri după recenta tragedie în urma cărora șapte copii au murit.

Potrivit unui comunicat al instituției, a fost formată o comisie internă care va stabili cauzele și responsabilitățile, iar cei vinovați vor ajunge în Comisia de Disciplină.

Conducerea a decis schimbarea asistentei-șefe de la secția ATI și preluarea temporară a funcțiilor de coordonare până la organizarea concursurilor.

S-au introdus controale stricte privind igiena, materialele sterile, apa și aerul din spital, iar accesul vizitatorilor a fost limitat.t.

Amintim că moartea celor șapte copii a declanșat anchete și controale în mai multe spitale din țară.  (Comunicat Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iași)

