Primele măsuri anunțate de Spitalul de Copii „Sfânta Maria” după tragedia în care au murit șapte copii
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 15:59
Conducerea Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași anunță primele măsuri după recenta tragedie în urma cărora șapte copii au murit.
Potrivit unui comunicat al instituției, a fost formată o comisie internă care va stabili cauzele și responsabilitățile, iar cei vinovați vor ajunge în Comisia de Disciplină.
Conducerea a decis schimbarea asistentei-șefe de la secția ATI și preluarea temporară a funcțiilor de coordonare până la organizarea concursurilor.
S-au introdus controale stricte privind igiena, materialele sterile, apa și aerul din spital, iar accesul vizitatorilor a fost limitat.t.
Amintim că moartea celor șapte copii a declanșat anchete și controale în mai multe spitale din țară. (Comunicat Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iași)