Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de inundațiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori

Publicat de andreeadaraban, 10 august 2025, 19:46



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că toate casele distruse de inundațiile din urmă cu două săptămâni din localitatea Broșteni și-au găsit constructori, fără sprijin financiar din partea Guvernului.

Broșteniul devine de mâine”cel mai mare șantier al solidarității” din județ, spune Gheorghe Șoldan, într-o postare pe o rețea socială.

Reconstucția va începe cu locuințele familiilor care au rămas fără adăpost și trăiesc temporar la rude, în containere modulare sau în adăposturi improvizate.

Sprijinul a venit din partea primarilor, voluntarilor, companiilor, ONG-urilor și comunităților religioase.

Președintele Consiliului Județean Suceava subliniază însă că este nevoie urgentă de ajutor guvernamental pentru refacerea infrastructurii afectate: zeci de poduri distruse, aproape 300 de kilometri de drumuri județene și comunale deteriorate și numeroase drumuri forestiere impracticabile. (Radio Iași/ FOTO arhivă Radio Iași)

Redăm în integralitate mesajul președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan:

”Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern.

Primari și comunitățile lor, companii, ONG-uri, asociații religioase, voluntari, cu toții au sărit să ajute.

De mâine, Broșteniul devine cel mai mare șantier al solidarității din județ.

Ne apucăm de reconstruit casele familiilor care au rămas pe drumuri și dorm de aproape două săptămâni pe la rude, prieteni, vecini sau în containere modulare.

Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem și infrastructura distrusă în urma viiturii.

Pe lângă casele și gospodăriile lovite de puhoaie, avem zeci de poduri și podețe rupte de ape, aproape 100 de kilometri de drumuri județene și 190 de kilometri de drumuri comunale afectate, numeroase drumuri forestiere închise.

Sâmbătă am luat din nou la pas satul Neagra, cel mai lovit de puhoaie în noaptea de 27 spre 28 iulie.

Împreună cu primarul și viceprimarul, am intrat în fiecare gospodărie unde e nevoie urgent de reconstrucție. La fiecare casă am stabilit cine se ocupă de lucrări.

Vom ajunge de mâine și la casele care nu au fost distruse complet de inundații, dar au nevoie de reparații urgente. Avem deja constructori pregătiți să intervină.

Întreaga zonă afectată va fi un exemplu de mobilizare pentru toată țara.

E impresionant ce se întâmplă la Broșteni de aproape două săptămâni.

Zi de zi, tot mai mulți oameni ni se alătură. Zeci de comunități din județ, dar și din țară, sunt alături de noi în reconstrucția Broșteniului.

Viitura care a îngrozit o țară întreagă a ridicat la Broșteni un baraj uman din care se revarsă, peste orice durere, unitatea și solidaritatea oamenilor.”