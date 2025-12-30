Ascultă Radio România Iași Live
Piatra-Neamț: Taxele și impozitele locale cresc din 2026, fără cote suplimentare; facilități pentru ONG-uri și plata anticipată

Publicat de Lucian Bălănuţă, 30 decembrie 2025, 14:22

Consiliul Local Piatra-Neamţ a aprobat, în şedinţa de astăzi, majorarea taxelor şi impozitelor locale, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, însă fără a aplica şi cote adiţionale, atât în ceea ce priveşte persoanele fizice, cât şi cele juridice. Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a precizat că au fost aprobate şi o serie de facilităţi, atât cât permite legea.

De exemplu, ONG-urile şi asociaţiile care prestează servicii sociale şi care au primit clădirile cu titlu gratuit vor fi scutite de la plata impozitelor; de asemenea, proprietarii de clădiri şi terenuri pentru practicarea sportului sunt scutiţi cu 50% de la plata impozitelor.

Tot în şedinţa de astăzi, Consiliul Local Piatra-Neamţ a aprobat dublarea impozitului pe clădirile şi terenurile lăsate în paragină. Pe de altă parte, cei care achită taxele locale integral până pe 31 martie anul viitor vor beneficia de o reducere de 10%.

