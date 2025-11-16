Peste 10.000 de candidaţi participă la concursul de intrare în rezidenţiat

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 08:56

Aproximativ 1.700 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Centrul universitar ieșean este unul dintre cele șase din țară în care se organizează concursul.

La nivel național, peste 10.000 de absolvenți din domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie s-au înscris pentru această sesiune.

Ei concurează pentru 5.079 de locuri și 295 de posturi puse la dispoziție de Ministerul Sănătății.

Proba constă într-un test grilă cu 200 de întrebări identice în toate centrele universitare. Candidații au la dispoziție patru ore pentru rezolvare. Accesul în săli este permis de la ora 08:30, pe baza unui act de identitate. Clasificarea finală se face la nivel național, în funcție de punctajul obținut. Rezultatele vor fi publicate simultan în toate centrele și pe site-ul Ministerului Sănătății. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)