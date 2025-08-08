Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ: Un copil în vârstă de 13 ani a furat maşina tatălui său şi a provocat un accident rutier

8 august 2025

Un copil în vârstă de 13 ani, din municipiul Roman, a furat maşina tatălui său şi apoi a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, iar poliţiştii au fost anunţaţi chiar de tatăl băiatului.

‘Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un autoturism a fost avariat de către un alt autoturism, în timp ce se afla parcat pe Aleea Liliacului, din municipiul Roman. Ulterior, în jurul orei 23:00, un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Roman, a apelat 112 şi a sesizat faptul că fiul său în vârstă de 13 ani i-ar fi sustras autoturismul, avariindu-l’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără permis. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

