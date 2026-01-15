Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, acuzat de corupție, rămâne în arest preventiv

Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, va rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii Curţii de Apel Bacău i-au respins, joi, contestaţia la decizia de prelungire a acestei măsuri.

‘Respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul – inculpat Filip Ioan împotriva încheierii nr.5/2026 din 5.01.2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bacău în dosarul nr. 4808/110/2025, pe care o menţine’, se arată în decizia luată de judecătorii Curţii de Apel Bacău.

Astfel, Ioan Filip va fi arestat preventiv până pe data 9 februarie, dar rămâne de văzut dacă procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie vor solicita din nou prelungirea acestei măsuri.

Primarul comunei nemţene Zăneşti a fost reţinut pe 12 noiembrie 2025, pentru 24 de ore, iar a doua zi a fost arestat preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu şi luare de mită în formă continuată şi abuz în serviciu.

În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi doi angajaţi ai Primăriei Zăneşti, două societăţi comerciale, precum şi administratorii acestora, pentru complicitate la abuz în serviciu şi dare de mită.

Între timp, administratorul unei societăţi comerciale inculpate a decedat.

După ce primarul a pierdut recursul la arestarea preventivă din luna decembrie, prefectul judeţului l-a suspendat, iar funcţia de primar interimar a fost preluată de viceprimarul comunei.

Ioan Filip (PSD) se afla la al patrulea mandat de primar al comunei Zăneşti.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)