Neamţ: Cursuri online pentru o grădiniţă din Piatra-Neamţ, după ce tavanul unei clase s-a prăbuşit

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 10:11

Cele cinci grupe ale Grădiniţei ‘Daniela Cuciuc’ din Piatra-Neamţ vor face cursuri online, începând de luni, după ce tavanul unei clase din imobilul în care funcţionau s-a desprins şi a căzut vinerea trecută, a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ, Ionuţ Ciocoiu.

Cele cinci grupe îşi desfăşurau activitatea într-un corp de clădire al Colegiului Tehnic ‘Gheorghe Cartianu’, pentru că Şcoala Gimnazială ‘Daniela Cuciuc’ se află în curs de reabilitare.

‘Am luat decizia ca toate cele cinci grupe să desfăşoare cursuri online ca măsură de precauţie. Sperăm ca zilele viitoare să fie finalizată recepţia lucrărilor la Şcoala Gimnazială ‘Daniela Cuciuc’, iar copiii să se întoarcă aici, pentru cursuri’, a precizat Ionuţ Ciocoiu.

Lucrările la Şcoala Gimnazială ‘Daniela Cuciuc’ ar fi trebuit finalizate până la începerea anului şcolar curent, dar primarul municipiului, Adrian Niţă, pune întârzierile pe seama blocării plăţilor de către Guvern.

‘La Şcoala Gimnazială ‘Daniela Cuciuc’ lucrările începute în primăvară au mers bine şi ne pregăteam pentru un început de an şcolar fără emoţii. Din păcate, blocarea plăţilor de către Guvern a împins recepţia cu aproape trei luni. Facturi depuse în iunie au fost achitate abia în noiembrie, iar acest lucru a întârziat tot lanţul de proceduri’, a transmis primarul municipiului Piatra-Neamţ.

Potrivit edilului, recepţia lucrărilor la clădirea şcolii gimnaziale ar urma să se încheie în cursul acestei săptămâni, iar copiii se vor putea întoarce aici începând de săptămâna viitoare.

Vineri, o bucată de tencuială de pe tavanul unei clase în care îşi desfăşurau cursurile copiii unei grupe de grădiniţă s-a desprins şi a căzut, spre finalul orelor.

Din fericire, în urma incidentului nu a fost rănit niciun copil. AGERPRES