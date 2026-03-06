Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Neamţ: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de mare risc

Neamţ: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de mare risc

Neamţ: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de mare risc

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 12:21

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane (patru bărbați și o femeie), cu vârste între 19 și 38 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, complicitate la trafic de minori, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2024 – 2026, femeia cercetată, împreună cu un bărbat, de 38 de ani, ar fi recrutat în scopul exploatării sexuale, transportat și adăpostit în diferite imobile mai multe victime, minore și majore.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, femeia, sub pretextul unei relații de prietenie, le-ar fi oferit produse cosmetice, ieșiri la diferite restaurante, cadouri (telefoane mobile sau alte obiecte de valoare), iar ulterior, pentru a le da sentimentul că ar face parte din familie, le-ar fi implicat în diverse treburi casnice (,,curățenie”, ,,mâncare”).  După ce persoanele vătămate ar fi devenit apropiate de femeia cercetată în cauză, aceasta le-ar fi determinat să presteze, în folosul ei, servicii sexuale contra cost.

Dintre cele 17 persoane vătămate, identificate până în prezent, minore și majore,  majoritatea sunt din familii dezorganizate și cu un grad de vulnerabilitate extrem de ridicat, o parte dintre acestea fiind instituționalizate în centrele situate în orașul Târgu Neamț. De asemenea, cele două persoane ar fi oferit victimelor droguri de mare risc din categoria cristalelor și cocaină, acesta fiind un alt mod de a le determina să practice servicii sexuale contra cost pentru ei. Sumele provenite din activitatea infracțională ar fi fost însușite de către cele două persoane cercetate.

Cercetările au arătat și faptul că, femeia ar fi beneficiat de sprijinul unui alt bărbat, de 32 de ani, care ar fi transportat mai multe victime minore, în locațiile de întâlnire cu diverși clienți.

În sarcina aceluiași bărbat, de 32 de ani, s-a reținut și faptul că, în perioada 2025 – 2026, ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit, vândut direct sau prin intermediul unui alt bărbat, de 19 ani, diferite cantități de 2 MMC, cocaină și 4BMC, cu sume între 500 și 750 de lei la o tranzacție. Investigațiile au reliefat, că un alt bărbat, tot de 19 ani, ar fi fost o sursă de aprovizionare cu substanțe interzise pentru persoanele în cauză. În urma a 10 percheziții efectuate, la data de 4 martie 2026, în orașul Târgu Neamț și comuna Timișești, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de canabis, cocaină, produs psihoactiv 9 OH HHC, grindere, sume de bani, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

La data de 5 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea celor cinci persoane.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO Poliția Română

Etichete:
Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 09:58

Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului

Proiectele din PNRR sunt analizate, în această dimineaţă, la Guvern, de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a putea...

Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului
Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 06:14

Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație

Guvernul a plafonat astăzi prețurile la gaze pentru consumatorii casnici la 0,31 de lei per kilowatt/oră până în aprilie anul viitor. România...

Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație
Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 05:18

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj

Ministerul de Externe de la București confirmă condamnarea la închisoare în Federația Rusă, sub acuzația de spionaj, a unui cetățean român....

Autoritățile monitorizează cazul cetățeanului român condamnat în Rusia pentru spionaj
Nicușor Dan – Declarații la finalul vizitei în Polonia (VIDEO)
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 05:14

Nicușor Dan – Declarații la finalul vizitei în Polonia (VIDEO)

Nicușor Dan: Vizită oficială în Polonia, în cursul căreia ne-am întâlnit cu președintele, cu primul-ministru și cu șefii celor două...

Nicușor Dan – Declarații la finalul vizitei în Polonia (VIDEO)
Prim plan joi, 5 martie 2026, 11:51

(AUDIO) Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, boicotate de profesorii din jud. Iași

Profesorii din județul Iași anunță că vor boicota simulările examenelor naționale pentru clasele a VIII-a și a XII-a, programate la...

(AUDIO) Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, boicotate de profesorii din jud. Iași
Prim plan joi, 5 martie 2026, 11:36

(AUDIO) Elevii din județele Moldovei, blocați în Orientul Mijlociu, ar urma să se întoarcă astăzi în țară

Elevii din județele Moldovei, blocați în Orientul Mijlociu, ar urma să se întoarcă astăzi în țară – au confirmat, în această...

(AUDIO) Elevii din județele Moldovei, blocați în Orientul Mijlociu, ar urma să se întoarcă astăzi în țară
Prim plan joi, 5 martie 2026, 10:23

Cod galben de intensificări ale vântului în zona Moldovei

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

Cod galben de intensificări ale vântului în zona Moldovei
Prim plan joi, 5 martie 2026, 09:35

(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor

157 de profesori din județul Iași vor fi nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 vor intra în restrângere de activitate....

(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor