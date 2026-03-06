Neamţ: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de mare risc

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 12:21

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane (patru bărbați și o femeie), cu vârste între 19 și 38 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, complicitate la trafic de minori, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2024 – 2026, femeia cercetată, împreună cu un bărbat, de 38 de ani, ar fi recrutat în scopul exploatării sexuale, transportat și adăpostit în diferite imobile mai multe victime, minore și majore.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, femeia, sub pretextul unei relații de prietenie, le-ar fi oferit produse cosmetice, ieșiri la diferite restaurante, cadouri (telefoane mobile sau alte obiecte de valoare), iar ulterior, pentru a le da sentimentul că ar face parte din familie, le-ar fi implicat în diverse treburi casnice (,,curățenie”, ,,mâncare”). După ce persoanele vătămate ar fi devenit apropiate de femeia cercetată în cauză, aceasta le-ar fi determinat să presteze, în folosul ei, servicii sexuale contra cost.

Dintre cele 17 persoane vătămate, identificate până în prezent, minore și majore, majoritatea sunt din familii dezorganizate și cu un grad de vulnerabilitate extrem de ridicat, o parte dintre acestea fiind instituționalizate în centrele situate în orașul Târgu Neamț. De asemenea, cele două persoane ar fi oferit victimelor droguri de mare risc din categoria cristalelor și cocaină, acesta fiind un alt mod de a le determina să practice servicii sexuale contra cost pentru ei. Sumele provenite din activitatea infracțională ar fi fost însușite de către cele două persoane cercetate.

Cercetările au arătat și faptul că, femeia ar fi beneficiat de sprijinul unui alt bărbat, de 32 de ani, care ar fi transportat mai multe victime minore, în locațiile de întâlnire cu diverși clienți.

În sarcina aceluiași bărbat, de 32 de ani, s-a reținut și faptul că, în perioada 2025 – 2026, ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit, vândut direct sau prin intermediul unui alt bărbat, de 19 ani, diferite cantități de 2 MMC, cocaină și 4BMC, cu sume între 500 și 750 de lei la o tranzacție. Investigațiile au reliefat, că un alt bărbat, tot de 19 ani, ar fi fost o sursă de aprovizionare cu substanțe interzise pentru persoanele în cauză. În urma a 10 percheziții efectuate, la data de 4 martie 2026, în orașul Târgu Neamț și comuna Timișești, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de canabis, cocaină, produs psihoactiv 9 OH HHC, grindere, sume de bani, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

La data de 5 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea celor cinci persoane.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO Poliția Română